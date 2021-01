¡Enojadísima! Nicole Neumann va con todo contra Fabián Cubero

Hace semanas que Fabián Cubero, su novia y sus hijas se fueron de viaje a México. Karina Iavícoli informó en “Nosotros a la mañana” que Nicole Neumann se sentía incómoda con este paseo. Al parecer Fabián se fue a la Riviera Maya con las menores sin avisar a la mamá de estas. Iavícoli le preguntó a Nicole referente a lo ocurrido: “Te quería preguntar si ellas se fueron a México y vos te enteraste de que estaban allá, pero ellas ya estando allá”.

Neumann se limitó a contestar: “Yo no voy a contestar nada. Pero lo que este haga fuera de la ley, está en manos de mis abogados”. La modelo expuso que tiene comunicación constante con sus hijas, ya que si no la tuviera, el exfutbolista caería en un delito. Aclaró que les regaló celulares “para no tener que pasar por él”. “Me parece tremendo”, disparó la conductora de “NAM”. La empresaria no confirmó ni negó la información, sin embargo sí dejó claro que la obligación por parte del papá de sus hijas es avisar.

“Yo tengo que avisarle de cuándo me voy, adónde me voy y cuándo regreso. Los contactos de dónde voy a estar”, relató Nicole Neumann. Poroto y la conductora se prohibieron mutuamente por una medida cautelar postear fotos de sus pequeñas en las redes sociales, clausula que, además alcanza a Mica Viciconte. En este contexto, llamaron la atención unas fotos que transcendieron de las hijas de Nicole en las redes. Estas imágenes fueron subidas por la hermana de Cubero.

La panelista de “Nosotros a la Mañana” dejó claro que no hay infracción porque no fue Cubero el que subió las postales: “No fue él, fue una pariente. Quien no tiene una cautelar puede mostrarlas”. Karina le preguntó entonces: “Fue la hermana de Fabián, Soledad. Ustedes antes tenían buena relación. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue a propósito?”. A la presentadora no pareció gustarle mucho la pregunta y respondió con ironía: “¡Ay, chicos! Por favor. ¡Hola! Sí. ¡1 más 1 es dos!”.

Los ida y vuelta de Nicole Neumann

Sin embargo, la periodista insistió: “No se fueron todos juntos, sino que la hermana solo muestra las fotos de las hermosas hijas que tienen en común Nicole y Fabián. Sabiendo que está la medida cautelar y que las chicas no se pueden mostrar, ¿para qué muestra estas fotos? Más sabiendo que están tan lejos”. La joven argentina se mostró ofuscada, tras no haber sabido la fecha en la que sus hijas salieron de la Argentina: “Creería que se fueron a México el 3 o 4 de enero. Tengo comunicación directa con mis hijas, les regalé celulares para eso”.