Gladys “La Bomba Tucumana” se quebró hablando con Ángel de Brito

Gladys “La Bomba Tucumana” se quebró en un mensaje que le envió a Ángel de Brito, donde hablaba de su salud y su salida anticipada del “Cantando 2020“. Dicho audio fue compartido por el conductor en “Los Ángeles de la Mañana”: “Muchas gracias por tu mensaje. La verdad estoy acá haciendo el aguante solita, devastada en mi corazón y en mi alma, porque como vos dijiste yo me comí medio año, dejé mi vida, dejé mi casa, mi madre, todo, ¿entendés? Y estoy inmensamente agradecida”.

“Solo quería eso, lo que está sucediendo, que se lo valorara y se lo conociera a mi hijo. Después, todo lo demás está todo bien y esto es voluntad de Dios lo que ha pasado, así que la acepto también, aunque me duele muchísimo, tengo que reconocerlo. Te agradezco por tu cariño de siempre para nosotros, para mí, para mi hijo, y sobre todo para mí”, agregó “La Bomba”.

“Gracias porque sabes que yo también te quiero, sin hipocresías y sin mentiras, con honestidad. Te quiero muchísimo”, concluyó Gladys, conmovida tras la comunicación con el presentador argentino. Tras su salida repentina del “Cantando 2020” quedó afuera también la posibilidad de ganar el concurso, donde llevaba compitiendo todo el año anterior.

Gladys “La Bomba Tucumana” quedó afuera del show

Lissa Vera se convirtió en su reemplazo en el certamen y también en la compañera de su hijo, Tyago Griffo, quien se encuentra en la recta final del certamen. Ángel reveló en “LAM” que Gladys “La Bomba Tucumana” ya fue dada de alta, pero no podrá seguir cantando en las últimas presentaciones del show.

“¿Qué pasa con ´La Bomba´? Está dada de alta, así que podría estar esta noche en ´El Cantando´, pero no cantando. Va a estar Lissa hasta donde lleguen Tyago y el equipo, salvo que haya alguna sorpresa y en el final cante ´La Bomba´, pero hasta ahora va a seguir Tyago con Lissa. Aunque sea que venga a ver al hijo cantar, aunque no pueda estar ella en la pista, venga a apoyarlo o que venga a entregar el premio si quiere el viernes al que gane. Me parece que Gladys se merece estar en le programa. Vamos a ver si la dejan ir hoy, es una lástima lo que le pasó”, expuso el periodista.