La burla de Gianinna Maradona a Luis Ventura: “Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo”

En las ultimas horas, se incrementó la disputa mediática que ya venían teniendo desde hace días Luis Ventura y Dalma. A esta guerra, también se sumó Gianinna Maradona. Todo comenzó cuando el periodista aseguró que una de las hermanas de Diego Maradona no pudo ingresar a ver su tumba en el cementerio privado de Bella Vista. Según dijo Luis en “Informados de todo”, la lista de los habilitados para visitar el cuerpo fue confeccionada por las hijas de Claudia Villafañe.

Ante semejante acusación, la hermana de Gianinna salió al cruce desde Twitter: “Es agotador tener que escuchar las mentiras de Luis Ventura. La pregunta es: ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?”. El panelista respondió desde el aire: “A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella. Y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?”.

Sin embargo, Ventura quiso dejar claro que el mayor problema ocurrió con Gianinna Maradona: “Pero el tema fue Gianinna. No sé por qué ella sale. El llamado de esta persona fue a Gianinna”. Lejos de quedarse callada, la hija del astro contestó, sin filtro: “Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía que explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos impresentable. No entiendo cómo las mujeres te siguen dando lugar en la televisión con lo que dijiste”.

Una de las seguidoras de la hija de Maradona le preguntó si era real que se prostituía. Ante dicha consulta, la hermana de Dalma aclaró: “Confundió mi casa con la de mi hermana dando a entender cómo y quién, por qué tengo lo que tengo o dejo de tener”. Otro de los usuarios de Twitter le sugirió no darle importancia a las palabras de Luis. Ante este consejo, Gianinna resaltó: “Tenés toda la razón. Lo que pasa es que todo tiene un límite y que me cuestione alguien que no me conoce y me juzgue ejerciendo maltrato constantemente. Ya basta, entiendo que le pagan por informar, no por mentir y desinformar”.

Al enterarse en vivo de lo que había dicho la diseñadora argentina, Luis Ventura decidió eludir el palo de Gianinna: “No le voy a responder”. No obstante, más tarde, el periodista fue de nuevo contra la joven de 31 años: “Que eso se lo diga a Jimena Barón, o a Karina la Princesita. Yo no quiero contestar, porque yo sé. En definitiva, estoy dando información y duele, no es inexacta. Trata de desacreditarme. No es la primera vez. Yo me estoy preguntado por qué Diego se murió solo”.