La inesperada reacción de Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito

Lali Espósito y Mariano Martínez pusieron fin a su relación, tan solo 8 meses después de empezar. Sin embargo, muchos fanáticos recuerdan su noviazgo como algo idílico, debido a que su amor nació grabando la tira de “Esperanza Mía”. Cuando decidieron poner punto y final, hubo muchas especulaciones sobre los posibles motivos que habrían podido terminar con esta historia tan fascinante.

En una oportunidad, Lali reconoció que la había pasado “realmente mal” a su lado, lo cual desató un ida y vuelta mediático entre ellos. El actor la acusó de mentir ella dio detalles que lo dejaban en muy mal lugar. En un diálogo con Jay Mammón, Mariano dijo: “Yo a Lali la recuerdo con mucha alegría y mucho cariño. Lo demás, son cosas que pasan”.

Y añadió: “Son cosas que suceden cuando te peleás con alguien. Estás enojado y la otra persona también. Los fans toman partido, pero se dijeron cosas de los dos lados que no estuvieron bien. No creo que ninguno piense todo lo que dijo. No nos fue bien como pareja, pero eso no quiere decir que seamos malas personas”. Martínez revivió este escándalo mediático y habló sobre los audios filtrados en los que trata a su exnovia como una “nefasta”.

“No me pone contento hablar de este tema. Es un audio que era obviamente privado y fue un momento de enojo. Claramente no pienso eso, ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué”, reconoció el actor argentino en una nota con Moria Casán, en “Incorrectas”. Y agregó: “Más allá de todo, tengo un muy buen recuerdo. Soy humano y si me equivoco, pido perdón”.

“No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que se lo tenía que decir”, concluyó el ex de Mariana. En su momento, Espósito dio a entender que su relación fue muy celosa: “He tenido pocos novios, todos han sido de larga duración, y no es que tenga muchas experiencias, pero por primera vez en mi relación pasada me sentía que tenía que pedirle a alguien que me creyera, con lo transparente que soy”.