Andrea Taboada habló de Yanina Latorre, quien la acusó de salir con casados: “Me traicionó”

Andrea Taboada habló en la página de El Trece para responder ante algunas preguntas de los fans de “Los Ángeles de la Mañana”, tras el escandaloso cruce que tuvo con su compañera de panel, Yanina Latorre, quien hace unos días la acusó públicamente de salir con hombres casados. La primera pregunta fue: “¿Salís con hombres casados?”. A lo que Taboada respondió: “¿Cómo me van a preguntar eso? Bueno la respuesta la debe tener Yanina Latorre que sabe más de mi vida que yo”.

“¿Odiás a alguna de tus compañeras?”, fue la segunda pregunta. La respuesta fue simple: “Nooo. Odiar es muy muy feo”. La panelista de “LAM” respondió a una última cuestión que fue la siguiente: “¿Por qué te llevás mal con Yanina?”. La respuesta fue dura y directa: “Porque me traicionó”, resumió de manera contundente.

A principios de este año, Andrea tuvo un fuerte cruce con su compañera en vivo y la dejó sin saber qué decir. Las acusaciones fueron de ambos lados, pero fue Taboada quien, en primera instancia, trató de apaciguar las aguas entre las dos: “Hay educación. Somos compañeras. Esta mocosa… Estamos bien con Yanina“.

Enfrentamiento entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

Este intento fue en vano, ya que Latorre arremetió contra ella: “El problema lo tiene ella. Es un tema personal que tuvimos. No lo voy a contar porque es un tema muy delicado”. A pesar de estar en Miami y su oponente en la Argentina, continuaron su enfrentamiento a través de las redes sociales, luego de que la periodista de televisión vacunara a Dora, su mamá contra el Covid-19.

“¿Cuándo sale el chárter para vacunarse en Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias”, lanzó Andrea en Twitter. “Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal?”, hizo su descargo la mujer de Diego Latorre en la misma red social. Y agregó: “Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito… pero no ando con tipos casados”.