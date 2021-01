Ángel de Brito le hizo una polémica pregunta a Gladys “La Bomba Tucumana”

Gladys “La Bomba Tucumana” se encontraba dentro de las voces favoritas para ganar el célebre programa “Cantando 2020“. Tras meses luchando por el primer puesto, la cantante tuvo que dejar la competencia tras dar positivo de Covid-19. Una vez que había sido efectiva su eliminación, Ángel de Brito sorprendió a Gladys en “Los Ángeles de la Mañana”, cuando le preguntó en vivo si mientras estaba en el certamen trató de participar en “MasterChef Celebrity 2”.

“¿Es cierto que estuviste haciendo campaña para ir a ´MasterChef 2´?”, lanzó el periodista argentino a “La Bomba”. “No, yo no. Sí me enteré que estaba en una lista”, respondió la artista. No obstante, De Brito insistió nuevamente: “¿Pero estando en el ´Cantando 2020´ estabas haciendo campaña para ir?”. Fue ahí cuando Gladys aclaró que solo sabía que ella estuvo en una lista que trascendió, donde aparecían los posibles convocados a la segunda edición.

“No sé, nunca lo vi el programa. Me enteré por mis seguidores porque en los vivos yo cocino y me dijeron que estaba en una lista para ´MasterChef´, que yo de hecho no lo veía porque estaba en el ´Cantando´”, concluyó Gladys “La Bomba Tucumana”. Esta no es la única noticia que ronda a la intérprete. En las últimas horas, tuvo un fuerte cruce con Karina “La Princesita” en pleno show.

Dicho enfrentamiento se llevó a cabo cuando Ángel le consultó a Gladys quién prefería que ganara la competencia, si Ángela Leiva o Rocío Quiroz, a lo que la mamá de Tyago Griffo respondió: “Es que yo las quiero a las dos. Yo a Ángela la amo mucho, pero me gustaría que gane Rocío y Rodrigo, que él es más amiguito nuestro. Bueno, Ángela también es mi amiguita, así que cualquiera de las dos me encantaría porque adoro a los dos equipos”. El conductor intervino ante su respuesta y dijo: “Al cantante le tira el cantante”.

“Si le preguntás a Karina, ¿vas a querer que gane un cantante o no?”, le preguntó “La Bomba Tucumana”. “Sinceramente, no coincido. ¿Sabés por qué? Porque ¿vos sos bailarina, bailás bien? Porque vos fuiste al ´Bailando´…”, le expresó “La Princesita“. Acto seguido, la cantante le dijo: “Vos todo el año te basaste en votar a la gente que cantaba bien. A mí me criticaste muchas cosas, y las acepté, pero no entiendo ahora cómo decís esto”. A partir de estos comentarios, se desencadenó en un tremendo ida y vuelta entre ambas.