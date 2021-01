¿Cómo fue la eliminación de Vicky Xipolitakis en “MasterChef”?

La final del célebre concurso de cocina “MasterChef Celebrity” está a punto de llegar. Desde el comienzo del certamen, los participantes se vieron obligados a cocinar platos que ni siquiera habían probado. El martes tuvo lugar uno de los programas más difíciles, donde se tomaron importantes decisiones. En el desafío se encontraban Sofía Pachano, Claudia Villafañe, El Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis. Desde el primer momento, Xipolitakis tuvo serias dificultades y eso la hizo quedar afuera.

Después de que el conductor del show, Santiago del Moro le hiciera descubrir dos cajas misteriosas, una donde había un pato pekin y otra, en la que había ingredientes difíciles de utilizar, tales como jalapeño, mango, huevos, zapallo, miel, melón chino y batata, el jurado les dio instrucciones. ¿Cuáles eran? Realizar una preparación utilizando todos y cada uno de los elementos que tenían sobre sus mesas.

Cuando le tocó a la modelo presentar su plato, el jurado se llevó una gran sorpresa, al escuchar la explicación de la concursante. “Lo primero que hice fue taparle la carita porque me da impresión que me esté mirando. No soy una asesina”, expresó Vicky. Cuando el invitado del día, Andy Kusnetzoff, destapó al pato, Xipolitakis dijo que ella así no podía cocinar y que estaba pensando en hacerse vegetariana.

A pesar de la impresión que le causaba trabajar así, la mediática hizo su mayor esfuerzo. Sin embargo, tuvo un percance. Se le quemó la piel de las pechugas que ya había comenzado a cocinar, así que, en el proceso decidió cambiar de rumbo y hacer un plato con las alas, al que llamó: “Pa’ todos”. A pesar de su empeño, no tuvo suerte.

La decisión del jurado no fue fácil. “Esto es así, es muy difícil, pero hay que encarar la situación”, confesó Germán Martitegui. Tras salvar a Claudia y Sofía, llamaron a El Polaco, Analía y Xipolitakis. “Quien debe abandonar las cocinas de ´Masterchef Celebrity´ es….Vicky”, anunciaron. En ese momento, todos comenzaron a lagrimear. Martitegui, ya quebrado miró a los ojos a la exbailarina y le dijo: “Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos preconceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver”.