Dalma Maradona posteó un conmovedor video de su hija para recordar a Diego Maradona

Tras la muerte del futbolista, Dalma Maradona se refugió tanto en su familia como en el amor de su esposo, Andrés Caldarelli y su hija Roma. La hija del astro comenzó a compartir posts en sus diferentes redes sociales para conmemorar a su papá. Es más, las redes también fueron una gran vía de escape en grandes momentos de descargo para Dalma. Esto la llevó a comenzar y continuar varias guerras mediáticas con diferentes figuras públicas que opinaron de ella o de su padre, tales como Rocío Oliva y Luis Ventura.

En medio del escándalo mediático que esto ha supuesto, la hermana de Gianinna Maradona ha publicado en una de sus historias de Instagram un emotivo posteo de su nena recordando al futbolista. “Yo tengo al mejor ser del planeta. ¡Hijita, te amo!”, escribió Maradona, junto al vídeo donde sale Roma mostrando a su abuelo.

En el video que compartió la actriz se muestra un tierno diálogo entre Roma y su mamá sobre El Diez. Roma le preguntaba a su mamá a quién tenía en su vaso y su mamá le decía: “mirá” y la niña decía: ¡Abu! La madre le pregunta a su sucesora si lo quería mucho y la beba respondía que sí.

No es la primera vez que Dalma Maradona comparte, a través de sus redes sociales publicaciones sobre su papá que deja a todos con lágrimas en los ojos. A mediados de diciembre sorprendió a sus seguidores con un tatuaje que se hizo junto a Gianinna, su hermana. Las dos se tatuaron el número 10 en honor a su padre, Diego Maradona. “Acá va uno de los tatuajes que nos hicimos con Giani y obvio lo queremos compartir con ustedes por si alguien se lo quiere hacer con nosotras. Avisen y le pasamos el original”, expusieron las hijas de Claudia Villafañe.

Además de este gesto tan impactante para algunos de sus seguidores, la joven de 33 años ha poblado las redes sociales de fotos, videos y mensajes en memoria del futbolista. “Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste… Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil. Cierro los ojos y estamos ahí…yo ya gané!”, fue uno de los últimos posts dedicados al ídolo.