El sincericidio de Cachete Sierra antes de la final del “Cantando 2020”

Cachete Sierra es uno de los finalistas favoritos del público para ganar el “Cantando 2020”. Sin embargo, Agustín hizo un profundo análisis de su paso por el programa y sus posibilidades de ser el ganador en “Los Ángeles de la Mañana”. El actor argentino ya había tenido un primer acercamiento a la música cuando trabajaba en la tierra de Cris Morena, “Casi Ángeles“, pero esta vez lo vivió de una manera muy diferente.

“Es muy lindo sentir el cariño del público, el apoyo desde que entramos acá después de pasarla muy mal, estar encerrados durante mucho tiempo como muchos. Venir acá fue como volver a vivir”, expresó el actor. Si hay algo que tiene claro Sierra es que no la tendrá fácil cuando salga a la pista este viernes. Por lo pronto, hoy disfrutará del duelo de las parejas de músicos profesionales. Estos son la pareja de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta por un lado, y Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz por el otro. El dúo ganador llegará a la final.

En el último programa, el conductor argentino ya se había resignado, luego de perder 4-1 en la decisión del jurado. Sin embargo, el voto del público lo salvó y esto lo emocionó: “Estoy muy feliz, estamos en la final. Que pase lo que tenga que pasar. No vamos a tener ninguna chance de ganar si no es por el voto del público, pero está bien si deciden votar cantantes profesionales. Esto es lo que tiene este certamen, que más allá de lo que uno haga la decisión la tiene el público. Estamos mega agradecidos. El cariño de verdad llega”.

“Para nosotros es un cierre de año, de ciclo, por eso tanta emoción y todo”, cerró Cachete Sierra, feliz de su progreso profesional durante el año 2020. Durante un diálogo con La Nación, el presentador hizo un repaso de todo su paso por el show, dejando claro en todo momento que él nunca pensó llegar tan lejos. “Ahora afino y soy lo más parecido a un cantante que puedo ser. En las últimas galas tuvimos devoluciones muy lindas. Siento que ya cumplí, que hicimos hasta lo imposible. Cuando arranqué no podía cantar ni el ‘Arroz con leche’ y nos bancamos críticas terribles”, contó el joven de 30 años.

El argentino reconoció que se conoció más a sí mismo y descubrió una nueva faceta suya, que le ayudará a desarrollarse más como actor: “Fue algo impensado. Estar en Bailando por un Sueño tiene alguna coherencia porque bailo desde los 8 años. No me creo Piquín pero me defiendo. ¿A quién se le ocurre que pueda cantar? Y me pregunté: ‘¿por qué no lo haría?’. Me di cuenta entonces que era un miedo escénico, miedo a errar”.