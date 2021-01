¡Enamoradísima! Karina “La Princesita” se mostró feliz con su novio

Karina La Princesita siempre se ha mostrado feliz desde que comenzó su relación con Nico Furman, un cantante que conoció años atrás en el casting de “Elegidos”. Anoche Nicolás sorprendió a su pareja a la salida del estudio del “Cantando 2020”, tras la primera semifinal del concurso.

Radiante y feliz, la jurado del “Cantando 2020” confesó en “LAM” que pensó que no iba a volver a enamorarse y que tiene deseos de ser mamá. Mientras la mediática hablaba, Ángel de Brito supo que el novio de “La Princesita” había estado en el estudio. Ante este contexto, el presentador aprovechó para sacarle información a Karina. “Ya fue varias veces. Ayer le sacaban fotos. Pobre, no sabía qué cara poner. No está acostumbrado a la exposición”, comentó la joven de 34 años.

La artista definió a su novio como “re buena onda” y lo comparó con sus parejas del pasado, sin dar nombres: “No es de esos novios a los que todo les molesta o te reclaman todo”, disparó. Y sin entrar en detalles, confesó que no pensó que iba a volver a enamorarse y sus deseos de ser madre de vuelta.

Karina “La Princesita” habla de su maternidad

“¿Te gustaría ser mamá otra vez?”, lanzó una de sus compañeras. Karina “La Princesita” no dudó en responder: “Sí, porque la veo a Sol más grande, muy independiente, ya no me da bolilla. Él no tiene hijos, así que ahora que lo pienso…”. Expuso que su compañero de 43 años “cocina re bien” y se refirió a sus propias virtudes fuera del mundo de la música: “Yo también cocino, cocino mejor que lo que canto. Me encanta, hago de todo, dulce y salado. El risotto lo hago excelente, me lo enseñó una italiana”.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención de todos fue la respuesta a la pregunta que le lanzó Ángel: “¿Tenías ganas de estar de novia?”. A lo que la mamá de Sol contestó, sin filtros: “No. Dije ‘seguramente voy a morir sola’. Pensé que no iba a querer nunca más a nadie”.