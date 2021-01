Escándalo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de Catamarca

El doctor Roberto Gómez atraviesa un momento de mucha tensión por la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra, no tuvo más alternativa que presentar su renuncia ya de manera formal a la candidatura al Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Catamarca. “Hay gente que quiere tener protagonismo de esta forma, que no creo que ninguna persona se lo merezca. Está el derecho hasta que no sea encontrado culpable por un juez”dijo el ex candidato en las internas capitalinas.

“En el caso de quien les habla es un proceso en el cual uno ha estado predispuesto a la Justicia todas las veces que ha sido necesario. Y todavía no se ha expedido ante estas injurias que uno ha recibido”, señaló el referente radical. “Voy a esperar hasta que la justicia se expida, pero no voy a dejar de hacer política. Voy a estar donde la gente lo necesite, tratando de llegar con el radicalismo para ser una opción de gobierno”, indicó el radical.

“Voy a seguir apoyando a la gente que quiere un cargo dentro del radicalismo”, aseguró y seguidamente destacó que “la renuncia es al proceso electoral interno, porque creo que uno no puede estar cuando gente de su misma línea esté pensando o tomando decisiones como jueces de algo sobre lo que la justicia no se ha expedido”, argumentó.

DIRIGENTES SALIERON EN DEFENSA DE GÓMEZ

Sorpresivamente, un grupo de mujeres correligionarias que cuestionaron el planteo que motivó a Ricardo Gómez a presentar su renuncia y defendieron al dirigente y remarcaron que “el fiscal interviniente ni siquiera imputó a Gómez y eso es consecuencia de que al día de la fecha considera que no existen elementos de prueba que le permitan afirmar que probablemente el hecho en cuestión haya existido”.

Además cuestionaron el pedido presentado por las mujeres radicales al resaltar lo que plantea la Constitución Nacional y la Carta Orgánica de la UCR. Sobre la Constitución Nacional, indicaron que el artículo 18 sostiene que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la Ley antes del hecho de la causa. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.