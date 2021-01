Flor de la V tuvo un fuerte cruce con Luis Ventura en vivo

Ayer ocurrió un hecho que dejó conmocionados a todos los televidentes de América TV, cuando Flor de la V hizo un crudo cuestionamiento a Luis Ventura en pleno programa. Esto ocurrió en el programa donde trabaja el periodista, “Informados de Todo”. En una conexión con Flor desde Carlos Paz, donde se encuentra haciendo una obra de teatro, la actriz expresó las ganas que tiene de incursar en la política: “Tiene que haber más gente LGTB ocupando las bancas”.

“¿Cómo es subirse a un escenario en pandemia?”, le cuestionó Horacio Cabak. “No se compara con absolutamente nada. Me siento una bendecida de estar trabajando en este contexto. Los teatros son necesarios, sería loquísimo pensar una temporada en Carlos Paz sin teatro. El arte es sanador. Es muy movilizador subirse al escenario del Luxor con Flavio y Geretto. Es un espectáculo maravilloso que la gente disfruta mucho y lo vivimos con muchísima emoción, se producen funciones mágicas”, relató la comediante argentina.

“Tres empanadas es un símbolo muy poderoso del LGTB, los tres somos muy diferentes pero tenemos la misma lucha en un mundo heterosexual”, agregó. Fue en ese preciso momento, cuando Luis Ventura le preguntó a Flor de la V cómo estaba su relación con el productor luego de los enfrentamientos que habían tenido. “Con vos también tuve enfrentamientos, y sin embargo hemos trabajado juntos. Y para mí lo que me hiciste fue peor porque fue más grave. Muy doloroso”, lanzó sin piedad la vedette argentina.

La guerra mediática de Flor de la V y Luis Ventura

Y añadió: “Trato de aprender de las cosas vividas y que me han tocado transitar con dolor. Trato de educar a mis hijos para que sean buenos seres humanos, para que no discriminen, para que miren el mundo de una manera más amorosa. Esta pandemia vino a sacudirnos y a demostrarnos que lo importante es el contacto con nuestros afectos en un mundo que estábamos perdidos en las pantallas y no mirándonos a los ojos ni siquiera mientras comíamos”.

“Nuestros hijos crecían, nuestros padres morían y nosotros seguíamos detrás de la zanahoria electrónica sin tener tiempo para nosotros. Creo que hay que vacunarse, cuidarse, respetar los protocolos, usar barbijo, mantener distancia social, el virus lo combatimos entre todos. Cada persona debe ser responsable de sus actos a la hora de salir a la calle. Tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos que son los más perjudicados con todo esto”, concluyó Flor.