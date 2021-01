La palabra de Yanina Latorre al alcalde de Miami

Yanina Latorre está en el punto de mira desde que, hace unas semanas, se fue de vacaciones a Miami. Una vez allí, vacunó a su mamá, Dora, contra el Covid-19. La panelista estaba tan feliz con este hecho que decidió compartir con sus 1,5 millones de seguidores. No solo posteó que vacunaría a su mamá, sino que también filmó todo el proceso. La televisión estadounidense realizó un informe sobre el supuesto tour que hacen algunos extranjeros cuando, según su versión, las dosis no alcanzan para los ciudadanos autóctonos.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, lanzó una fuerte declaración dentro de ese informe, que se transmitió por Telemundo: “Estoy totalmente en contra de los turistas o extranjeros que vengan a vacunarse acá. Son casos aislados que generan malestar porque estamos hablando de personas que evidentemente pueden subirse a un avión. Es legal lo que hacen, pero voy a revisar legalmente si se puede prevenir y que las personas de acá tengan prioridad para recibir la vacuna”.

El conflicto mediático surgió cuando Yanina publicó en su cuenta de Twitter que en los Estados Unidos era gratis vacunarse para las personas mayores de 65 años. A partir de este posteo, la turbulencia fue en aumento. La periodista no se quedó callada ante las declaraciones de Francis y el resto de medios de comunicación.

“Cómo se nota que no tienen un sorongo de qué hablar. Están todos los programas y canales en Buenos Aires hablando de mí. ¡Agradezcan muñecos! ¡Les di tema a todos! estaban al pedo, aburridos. ¿Por qué no hablan de la vacuna rusa? que no les van a dar la segunda dosis. Y parece que sin segunda dosis no es efectiva. La única que es efectiva sin una segunda dosis es la de Pfizer y la otra. Amor. ¡Hablen de eso! Del quilombo. ¡De que ahí no vacunan a nadie!”, se descargó la esposa de Diego Latorre.

Para concluir, hizo referencia a la cadena que había realizado el informe, poniéndola como ejemplo y a Suárez: “A los periodistas de acá, que entendieron mal, los perdono porque no me conocen, cuando lo hagan, me va a amar. Pásenme el número del alcalde o si hay alguna forma de contactarse, así le explico todo. Cuando me conozca él también me va a amar”.