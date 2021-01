Lissa Vera recordó cómo la involucraron en la muerte de Natacha y se quebró en vivo

A fines de febrero de 2019 murió, bajo circunstancias confusas que aún se investigan, Natacha Jaitt. Lissa Vera volvió a los medios, tras esta tragedia, debido al vínculo amistoso que mantenía con la fallecida. Por ese tiempo, la ex “Bandana” estaba embarazada y en junio de 2019 dio a luz a Delfina. Casi dos años después del fallecimiento de su amiga reveló en “LAM” lo mal que la pasó por culpa de Ulises Jaitt, el hermano de Natacha.

“En el momento en que murió Natacha yo estaba embarazada de Delfina, y estaba bastante delicada con los sentimientos, y le mandé un mensaje a Ulises mientras él estaba en Brasil. Cuando llegó vociferó por todos lados que yo no había aparecido ni dado la cara. Pero yo no tenía por qué dar la cara, si no había estado ahí”, recodaba la artista.

Y añadió: “Ahí Ulises armó un circo siniestro a costa de la desgracia, que había fallecido mi amiga. Me metió en la bolsa y nunca entendí por qué, ni por qué Antonella, la hija de Natacha, me insultaba a mí. Dentro de todo el dolor que podría llegar a tener, empecé a pensar qué les pasaba. Si querían armar un circo con eso. Mi cara garpaba, que digan que iban a meter presa a Lissa Vera de Bandana por ser cómplice de algo. Me pareció un disparate, no lo quería pensar”.

Indignada tras recordar lo que ocurrió, la vocalista lanzó una conmovedora confesión: “Pero a la distancia lo pienso. Aparecía mi cara en todos lados, me decían asesina, cómplice, entregadora. Todas cosas horribles en estado de embarazo, y no perdí a mi bebé de pedo”. Mientras recordaba la situación, Vera tenía los ojos llenos de lágrimas y dio su última declaración con respecto a este tema.

“Pasó un tiempo largo y me sigue doliendo. Mi cara vende, y no es lo mismo que un NN que Lissa Vera involucrada en la muerte de una persona que había dicho cosas picantes”, concluyó la amiga de Jaitt, en el polémico programa conducido por Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”.