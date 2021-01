Mariana Brey le anunció a Cinthia Fernández que la nueva pareja de Martín Baclini será su reemplazo

El martes se conoció públicamente quién era la nueva novia de Martín Baclini, expareja de Cinthia Fernández, panelista de “LAM”. Mariana Brey sorprendió en vivo a Cinthia cuando le contaba una noticia referente a Camila Braigosa, la nueva novia de Martín Baclini. “Me llegó una data que a Cinthia la va a indignar”, comenzó a relatar Brey. Y agregó: “Hablé con Baclini y me confirmó a medias”.

“La noticia es que la chica en cuestión sería el nuevo rostro de El Palacio de la Oportunidad”, expuso Mariana. Fernández no tardó en reaccionar: “Ay chicos, pero me tienen que rescindir el contrato a mí. No lo creo”. A lo que su compañera le contestó: “Él se mostró dubitativo. No me lo negó ni me lo confirmó”. Ángel de Brito contó en el programa que Martín y Camila estaban saliendo.

Mientras relataba su historia de amor aparecieron diferentes postales filtradas donde aparecía la nueva pareja. “Me mandaron esta imagen y unos videos donde se los ve juntos, charlando y cenando”, contó de Brito. Esta misma semana, Cinthia Fernández expresó el difícil momento que está pasando con el protagonista de este romance, su ex Martín. Éste le exige el pago del alquiler, donde la mediática vive con sus hijas.

Cinthia hizo un importante descargo en “LAM”, donde reflejaba que había tenido que aguantar muchas situaciones conflictivas con el empresario: “Fui a parir sola cuando vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Lo banqué yo, listo. Pero no me banco más nada. Sufrí acoso de todas tus amantes. Todo lo peor lo pasé. Yo no soy una santa, porque seguro que yo tuve errores como mujer. Pero no me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre y no rompas los huevos porque yo no te jodo en nada, no me pagás nada”.

Ante la pregunta del conductor de si en algún momento le tuvo miedo, Fernández no dudó: “Sí. Él y yo sabemos por qué. Mil veces lo justifiqué y he mentido, pero llegó un punto en el que me cansé. No sé cuándo pude cortar con el miedo. Fue un proceso, no sé si uno lo termina”. ¿Quedará finalmente afuera de El Palacio de la Oportunidad?