¡Quedó afuera! Sofía Pachano fue eliminada de “MasterChef Celebrity”: “Me da mucha bronca”

Conforme se acerca la gala final de “MasterChef Celebrity”, el embudo se hace cada vez más estrecho. Hace tan sólo unas horas hubo una nueva gala de eliminación en el célebre concurso de cocina, que dejó afuera a Sofía Pachano, una de las participantes favoritas del 2020. El lunes 18 de enero se emitirá el último programa, al que solo pueden llegar dos aspirantes.

En esta ocasión, Claudia Villafañe, El Polaco, Sofía Pachano y Analía Franchín lucharon por quedarse. Natalia Oreiro estuvo también presente, esta vez como invitada. Antes de empezar, el nerviosismo se apoderó de todos. La primera en preguntarse qué cocinar fue Analía: “¿Hago algo dulce o salado? Estoy re perdida. ¡Estoy bloqueada!”. El cantante de cumbia también se mostró dubitativo: “Claudia, no tengo ni idea qué hacer. Estoy para atrás”.

Desde su puesto, Pachano hizo un flan. Arrancó bien, pero tuvo problemas con el caramelo. El azúcar se le cristalizó y tuvo que pedir ayuda a Damián Betular. Cuando se dio cuenta que tenía que comenzar de nuevo, se puso aún más nerviosa: “No, esto no se me va a hacer. Me entró un poquito de nervios, me agarró cagazo. Voy a arrancar con un plan B”. Para ese entonces, su última esperanza estaba en lograr presentar algo.

El final de Sofía Pachano en el concurso

Una vez finalizado el tiempo, Sofía no tenía el plato listo. “Ya está, ni siquiera se me enfrió”, expresó la hija de Aníbal Pachano. Aunque logró entregarlo, la preparación no estaba como ella hubiera querido. Cuando le tocó entregar su postre, a medida que recibía la devolución se dio cuenta que no iba a ser una de sus mejores noches en el certamen. Al explicar lo sucedido, no podía evitar mostrar su tensión.

Tras deliberar, el jurado tomó la difícil decisión de expulsar a la actriz argentina: “Quien deja la cocina de ´MasterChef Celebrity´ es… Sofía”. Tras salir del concurso las primeras palabras de Sofía Pachano fueron las siguientes: “La puta madre que lo parió. Una mala pasada te puede dejar afuera y eso me pasó a mí. Me da mucha bronca, tenía muchas ganas de seguir”.