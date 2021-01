Analía Franchín y Claudia Villafañe, finalistas de “MasterChef Celebrity”

Esta noche se decidía en “MasterChef Celebrity” quienes llegaban a la final. Tras deliberar entre El Polaco, Analía Franchín y Claudia Villafañe, el jurado decidió que el cantante de cumbia quedaba afuera del reality y que quedaran las dos aspirantes como finalistas para el lunes 18 de enero. La primera elegida fue Analía Franchín, quien preparó un lomo al vino tinto y una guarnición muy gourmet. “Gracias, gracias y vamos chicos”, dijo la periodista tras festejar con emoción la noticia.

La actriz aseguró que su vincha, elegida como amuleto de la suerte para este día, le había traído suerte. En esta noche tan reñida Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, contaron con la participación de la implacable Dolli Irigoyen. Ante esta invitada tan exigente, los concursantes se vieron obligados a realizar el doble de esfuerzo para superar la prueba.

Franchín se persignó antes de llevar su plato ante el jurado. Además, minutos previos a entrar a lo que pensaba que podía ser su último programa para el show, hizo la siguiente declaración: “Ay, ¿será la última vez que paso al frente?”. Analía no se contuvo y le expresó sus nervios a los jueces del certamen: “Ay, tengo un nivel de nervios… como si estuviese entrando al altar. Es como si el cerebro me funciona para un lado y la piernas para el otro, no sé cómo explicarte”.

Para conocer más sobre su plato y aplacar los nervios, Martitegui le pidió que contara cómo había sido la preparación de su presentación. La argentina de 48 años explicó: “Bueno, hice un lomo con una salsa en reducción de vino que le puse panceta, cebolla, ajo, puerros”. Germán comprobó si realmente la competidora había utilizado todos los utensilios en algún grado de la preparación de su plato. Tras verificar que así había sido, el jurado la felicitó por su trabajo.

Al probar el camembert, Martitegui le dijo a Analía Franchín que estaba muy bueno. La invitada del día, que es cocinera y empresaria gastronómica elogió, de manera especial, el color de la salsa que envolvía el lomo cocinado por la periodista. Minutos más tarde y después del misterio generado, Damián Betular informó a todos los televidentes de que la periodista era la primera finalista de “MasterChef Celebrity Argentina”. ¿Quién ganará la actriz o la ex de Maradona?