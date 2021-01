Descubrí la emotiva dedicatoria que hizo Claudia Villafañe al descubrir que sería finalista en “MasterChef”

El año 2020 fue un año duro para Claudia Villafañe. En él perdió a su exmarido y se enfrentó a feroces desafíos culinarios en el programa del momento “MasterChef Celebrity”. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena, ya que ha conseguido llegar a la final que se disputará el lunes 18 de enero en la pantalla de Telefe. Su duelo será contra Analía Franchín con el objetivo, por parte de ambas, de convertirse en ganadoras.

Conmovida tras recibir la noticia, la ex de Diego Maradona se quebró y se mostró ante todos muy emocionada. Mientras le aplaudían y felicitaban por su nuevo logro, ella trataba de hablar: “Es muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro”, admitió la empresaria argentina.

“Dalma me dijo que no había que llorar en televisión, pero me tocó venir a hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo, porque mi laburo todavía no volvió, y me costó mucho aceptarlo. Pero cuando lo acepté, le agradecí tanto a la vida y al cielo de haberlo hecho. También, a todos los que me convocaron porque empecé a disfrutar de otra cosa. Espero poder estar a la altura de la final y ponerle mucha sazón a ese plato”, se sinceró Claudia.

La confesión de Claudia Villafañe sobre su mamá

Tras hacerle la promesa al jurado que daría lo mejor de sí misma, reveló que su gran logro se lo dedicaba a su mamá que está atravesando un delicado momento de salud: “Se lo dedico a mis nietos, a Benjamín y Roma, a Dalma, Gianinna y a mi mamá, que nunca quise decir nada hasta este momento, pero no está bien de salud y todo lo que aprendí, lo que soy, se lo debo a ella y a mi papá”.

Sin embargo, en medio de la felicidad y la emoción por la cercana final del show, han aparecido rumores y especulaciones sobre la transparencia de Claudia Villafañe en el concurso. Rodrigo Lussich mostró en “Intrusos” una reacción desafortunada que tuvo la mamá de Dalma, cuando supo que Belu Lucius era expulsada. Lussich mostró que cuando Villafañe escuchó la eliminación, se llevó las manos a la boca con un gesto sonriente. Según el periodista, la ex del astro hizo una expresión de felicidad tras saber que no competería con Belu.