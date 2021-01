El audio que delató a Gladys “La Bomba Tucumana”

Gladys “La Bomba Tucumana” estuvo en el foco de los medios las últimas semanas, tras dar positivo de Covid-19. Una vez repuesta, la cantante pudo presentarse en la semifinal del “Cantando 2020“, junto con su hijo, Tyago Griffo, pero perdió ante la votación telefónica que disputaba con Cachete Sierra. Tras quedar afuera del reality, Gladys fue como invitada a “Los Ángeles de la Mañana”, donde la esperaba Ángel de Brito con una importante pregunta.

El periodista le preguntó, sin vueltas, si era verdad que mientas estaba participando en el “Cantando 2020”, la mediática estaba intentado postularse para salir en el concurso de cocina, “MasterChef Celebrity”. “La Bomba” lo negó todo. Sin embargo, Pampito mostró en “Lanata sin Filtro” un audio filtrado, donde se escucha claramente a Gladys pidiendo a sus seguidores que pidan su participación en el concurso de Telefe.

“Esto, Ángel de Brito se lo preguntó a Gladys: ‘¿Vos hiciste campaña mientras estabas en el ‘Cantando‘ para entrar a ‘MasterChef’ 2?’. Y ella dijo ‘no, de ninguna manera. Mis fans empezaron porque me vieron cocinando, alguna vez’. Pero me llegó el audio en el que ella le pide a sus fanáticos que hagan campaña para que la llamen a ella y a su hijo, Tyago, para entrar a ‘MasterChef‘”, introdujo el panelista.

Se filtró un audio secreto de Gladys “La Bomba Tucumana”

Actos seguido, puso al aire el audio de la artista: “Hola, ¿cómo están, amores? Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto (de nombre) Amor por Gladys ‘La Bomba’. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a ‘MasterChef‘. Arroben ‘MasterChef‘, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho”.

Gladys “La Bomba Tucumana” aún no se ha pronunciado ante semejantes evidencias. No obstante, no es la única noticia en la que se ha visto envuelta esta semana, ya que tuvo un fuerte cruce con Karina “La Princesita” en vivo, durante la transmisión del “Cantando 2020”, tras preguntarle a la jurado por su preferencia entre los concursantes.