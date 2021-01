Flor Torrente salió a hablar luego de que se dijera que se negó a cantar con Rocío Quiroz

Flor Torrente salió a desmentir los rumores, luego de que se dijera públicamente que Flor se negó a cantar con Rocío Quiroz, cuando aún participaba en el “Cantando 2020”. Ángel de Brito fue el que lanzó la bomba, a través de Twitter, tras la eliminación de Rocío del reality: “Rocío Quiroz fue rechazada por todos los participantes del ´Cantando 2020´ cuando se la ofrecían en los tríos. Solo Claribel Medina la aceptó. Rocío les pasó el trapo a todos”.

En “Los Ángeles de la Mañana”, Cinthia Fernández dio una lista de los concursantes que no quisieron tener a Quiroz como compañera: “Tengo los nombres de los que la rechazaron: Esmeralda Mitre, Flor Torrente, Sofi Morandi, Lola Latorre y Laura Novoa”. Ante estas declaraciones públicas, la hija de Araceli González salió a desmentir todo lo que se dijo e hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

“Es falso, totalmente falso. Tardamos mucho en definir porque hinché mucho las pelotas para cantar con amigos, porque quería cantar con dos personas en particular. Tuve Covid-19, no sucedió”, explicó la joven. Cinthia, al ver que la información que había recibido era falsa, replicó el video de Torrente en Twitter y etiquetó a las fuentes que le dieron mal el dato: El Chato Prada, Fede Hoppe y Gabriel Fernández. “¿Qué hacemos?”, les reprochó públicamente.

Los rumores que envuelven a Flor Torrente

No hace más de una semana que Flor Torrente estaba en boca de todos, tras los rumores de embarazo que surgieron una vez que la argentina se mudó a vivir con su novio. En medio de las especulaciones que rondaban a la pareja, la actriz no solo desmintió los chismes, sino que hizo una fuerte crítica a la sociedad: “Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un chochán, de felicidad, de alegría, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo y de todo lo que se puedan imaginar”.

Y agregó: “Por suerte, este mensajito que me dejan a cada instante todos estos seres humanos de ´¿estás embarazada?´, ´¿tenés panza? No. Es panza de felicidad, se las presento. Perdón que siga con este tema, no es solo buscar el defecto. Es, claro, que porque uno tiene una pareja y se muda con esa persona y tienen animales, ¿lo que sigue es un bebé? No, un niño se busca, un niño se desea, un niño se ama en el momento que es”, concluyó.