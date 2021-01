Karina “La Princesita” confesó que fue infiel: “Lo hice para que entienda lo que se sentía”

Karina “La Princesita” fue como invitada al polémico programa de Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”. Una vez allí, se armó un debate sobre las infidelidades. En este marco, Karina sorprendió a todos cuando dijo públicamente que ella había sido infiel a una de las parejas que había tenido. “Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, reveló “La Princesita”.

Ante esta impactante declaración, De Brito quiso verificar si se había tratado de una venganza. “Para que entienda lo que se sentía, igual a mí no me gustó, me sentí muy culpable”, reconoció la cantante. “¿Estando en pareja o cuando la pareja ya estaba mal?”, quiso indagar el periodista. “Más o menos. No me arrepiento, pero tampoco lo volvería hacer, y si lo hiciera no lo diría en televisión tampoco”, expuso la joven.

Lejos de dar por zanjado el tema, el presentador lanzó una nueva consulta a la mediática: “¿Era una persona que conocía a tu pareja?”. Sin dudarlo, dijo: “Sí, nos conocemos entre todos. No voy a decir más. Es feo”. Karina estuvo años en pareja con El Polaco, con el que tiene una hija en común y luego con el reconocido futbolista Kün Agüero. ¿Será alguno de ellos?

Hace ya un mes que la jurado del “Cantando 2020” confirmó su noviazgo con Nicolás Furman. Karina “La Princesita” se sinceró y contó que pensó que no se iba a volver a enamorar y además, reveló su deseo de volver a ser mamá. “No es de esos novios a los que todo les molesta o te reclaman todo. No tenía ganas de estar de novia. Pensé que iba a morir sola, que no iba a querer nunca más a nadie. La veo a Sol más grande, muy independiente, ya no me da bolilla. Él no tiene hijos, así que ahora que lo pienso…”

Antes de esta revelación, Ángel le había consultado a Cinthia Fernández si había sido infiel, cuando estaba en pareja con Matías Deferico o con Martín Baclini. Fernández lo negó, pero admitió, que tras ver cómo acabó todo tras la ruptura “debería haberlo hecho”. El presentador volvió a cuestionarla: “¿Vos segura Cinthia que no fuiste infiel a nadie?”. “Sí, seguro que si le hice creer al otro que lo había engañado”, expuso en torno burlón la panelista de “LAM”.