La indignación de Eugenia Tobal

La reconocida actriz argentina Eugenia Tobal siempre se muestra cómplice con sus seguidores, mostrándoles su día a día. Esta vez, hizo uso de su influencia para manifestar su indignación ante las prepagas. ¿Por qué? Tuvo que pagar tres vacunas que le puso a hija. “Vengo de darle las vacunas obligatorias del año a Ema, que fueron tres, sufrí más yo que ella. Le quiero agradecer a las chicas del vacunatorio que nos atienden siempre con muchísimo amor, pero no puedo creer que las vacunas que pasan el año no estén cubiertas por la obra social”, expresó.

Y agregó: “De verdad, son vacunas obligatorias y están en un calendario, te las tenés que dar obligatoriamente. Y las obras sociales no las cubren”. Además, antes de terminar su descargo, dijo su opinión acerca de cómo deberían actuar las obras sociales ante estos casos: “Deberían cubrir todas las vacunas hasta que dejen de ser obligatorias. Es una locura. Con lo que uno paga de cuota, indignada estoy”.

Esta no es la primera vez que Tobal se descarga en las redes sociales. De hecho, en el día de ayer también arremetió contra la revista Gente, tras publicar una información falsa sobre su residencia. Al parecer hicieron pública la noticia de que Eugenia se había mudado a vivir al campo, dato que no era cierto.

Eugenia Tobal se indignó con los medios

A través de sus historias de Instagram, la argentina desmintió todo lo publicado, a través de una captura de pantalla de la tapa de la revista, junto con el siguiente texto: “Cómo les gusta inventar historias. Gente chequeen antes de hacer ´notas´ y titulares”. Lo que la sacó de sus casillas fue que decían que se había mudado al campo con Francisco García Ibar, su pareja y padre de su hija, Ema, porque él tiene allí una guardería canina.

A pesar de estar alejada de la exposición mediática, Eugenia Tobal decide salir de nuevo a desmentir todas las informaciones falsas que salen de ella y a mostrar su enojo ante situaciones que considera injustas. Cuando hace unos meses Dalma Maradona expresaba su indignación al ver que su mamá estaba en la portada de una revista, la actriz le mostró su apoyo ante las redes sociales: “Ética periodística vs. Sensibilidad. Respuestas del director de Caras, tras semejante mentira. Con estos temas no se jode y una disculpa no basta”.