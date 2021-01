Las clases en Catamarca empiezan el 8 de marzo ¿serán presenciales?

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión. Tras el cónclave se confirmó que la fecha de inicio del ciclo lectivo será el 8 de marzo. La pregunta es cómo será ese ciclo lectivo. La respuesta también vino de la mano del funcionario nacional. Será un “modelo dual”, en algunos lugares presencia y en otros virtual, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada una de las jurisdicciones.

“Recibimos al ministro Nicolás Trotta en Catamarca para dialogar sobre el inicio de clases y el regreso seguro y controlado a las aulas para todas y todos los estudiantes. Es clave que garanticemos un entorno adecuado tras un año de pandemia”, comentó el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, quien de esa forma le dio la bienvenida al ministro de Educación de la Nación en su visita a la provincia.

Por su parte el ministro sostuvo que “el compromiso del Estado nacional es que la presencialidad vuelva a ser el organizador y ordenador de nuestro sistema educativo a partir del 2021. El compromiso es maximizar la presencialidad a partir del 8 de marzo, en la provincia. En cada uno de los encuentros todos los gobernadores asumen el compromiso, conjuntamente con el Estado nacional para garantizar presencialidad y llevar tranquilidad , sabiendo que la pandemia no ha terminado”.

“Tenemos que ser conscientes que vamos a transitar el modelo dual, según la realidad de cada territorio y con el compromiso de maximizar la presencialidad. El Gobierno nacional priorizará a los docentes de todo el país para la vacunación y dejamos en claro que la vacuna no es condición para la presencialidad”, sostuvo y recordó que algunas provincias tuvieron instancias de clases presenciales.

Lo que no pareció comprender el ministro, es que no en todas las provincias la virtualidad de las clases es posible. Que las netbook que reparte el gobierno no garantizan que los alumnos tengan acceso a internet. Pese a que el gobierno estableció un plan básico de bajo precio, en el interior del país hay barrios en las capitales provinciales, donde las empresas de cables y de internet no tienen servicio. Ni hablar en el interior de estas provincias, donde muchas veces hasta el acceso a la señal de celular es deficiente.