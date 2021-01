Laurita Fernández dijo que Nicolás Cabré la mira conducir el “Cantando 2020” y confesó si la critica o no

Laurita Fernández y Nicolás Cabré tuvieron una larga separación durante el año 2020, pero finalmente volvieron a retomar su relación. Hoy se muestran felices y enamorados ante sus seguidores e incluso se atreven a hablar de cómo llevan su noviazgo en la intimidad, actitud que antes no mostraban.

En una nota para “Los Ángeles de la Mañana”, Laurita confesó que no tiene el sueño de casarse: “No le encuentro ni le encontré mucho sentido. Sí me emociona el momento de la propuesta porque debe ser re lindo para la pareja, pero todo lo demás que conlleva un casamiento hoy no es necesario. Antes por ahí sí por darle un marco legal. Pero hoy no le encuentro un por qué más allá del momento de la propuesta”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si su novio la veía conducir en el “Cantando 2020”, Fernández respondió, sin vueltas: “Sí, re, anoche lo estaba mirando”. Al ver la predisposición de la modelo, Ángel redobló la apuesta: “¿Entiende o es como algunos jurados, que todavía no entienden?”. La actriz respondió: “Entiende, es muy crítico, tiene buen ojo y buen oído”.

Tras seguir el hilo de la conversación, Mariana Brey quiso saber si Cabré la crítica en su labor. Laurita lo aclaró enseguida: “No, no, no mucho. Al contrario, es medio un entrenador y me dice ‘vamos, rómpanla’. O me manda un mensaje durante el programa diciendo ‘qué lindos que están’. Re buena onda. Al contrario, me motiva. No es por ahí esa mirada crítica”.

Como adelantábamos antes, Laurita Fernández y el reconocido actor viven una intensa historia de amor desde que retomaron su noviazgo. Hace tan solo quince días, postearon unas románticas imágenes, donde se mostraban felices por comenzar el año 2021 juntos. “Mi Año Nuevo. ¿Friolenta, yo?”, escribió la presentadora, junto con una imagen donde aparece con una campera con capucha y su novio sonriendo, a su lado.