Los gremios docentes de Catamarca se reunieron con Ariel Luna

El ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna, realizó un encuentro con los gremios docentes de Catamarca. En la reunión se analizó el trámite de las Asambleas y la modalidad con la que se trabajará en este 2021. La misma no se realizó en el año que pasó y generó que muchos cargos no fueran cubiertos, generando un grave problema para el inicio de las clases.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Catamarca (SUTECA), Juan Godoy participó de la reunión. El mismo comentó que le presentaron a Ariel Luna un proyecto para realizar Asambleas docentes de manera virtual, con la modalidad de vía web. Esta propuesta se profundizará hoy en un nuevo encuentro en la sede del Ministerio de Educación.

Juan Godoy indicó que el proyecto abarcará a todos los gremios docentes de Catamarca inscriptos en la Junta de Calificaciones. Estos tendrán que haber actualizado los antecedentes para clasificar, y cuando la lista este actualizada se publicará para el Período de Tachas. “Ahí tendremos que consensuar con todos los sectores del equipo de Educación para finalizar y concretar proyectos”, agregó.

El secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de Catamarca (ATECA), Jorge Molas, recordó su reclamo paralelo. “Nosotros venimos haciendo otro reclamo, desde el año pasado, porque muchos alumnos lamentablemente no tuvieron sus decentes. Esto se dio porque no había cargos nombrados, porque no hubo Asambleas, en marzo fue la última”, comentó.

En el final del encuentro entre los gremios docentes de Catamarca y Ariel Luna, se hizo presente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. El funcionario se encuentra de visita en la provincia y está acompañado por el gobernador Raúl Jalil. Por último, se confirmó a los presentes que la fecha para el inicio de clases será el 8 de marzo. La presencialidad dependerá de la situación sanitaria del momento.