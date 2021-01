Luis Ventura contra Gianinna y Dalma Maradona: “A lo mejor quieren entrar a ´MasterChef´”

Dos meses después de la muerte de Diego Maradona, Luis Ventura se encuentra en medio de una guerra mediática con Gianinna y Dalma Maradona. Las hijas del futbolista tuvieron un fuerte cruce con él en Twitter, donde lo acusaron de mentiroso y de recibir dinero por decir mentiras sobre ellas y su familia. Lejos de quedarse callado, Luis no solo se defendió, sino que además lanzó filosas declaraciones sobre las Maradona.

“¿Estás en guerra total con las Maradona?”, quiso saber Maite Peñoñori en un diálogo de “LAM”. Ventura respondió: “Yo no lo interpreto así, lo tomo como gente que puede sentirse incómoda con informaciones. Yo no quiero hacer de esto una guerra, pero sí me veo involucrado, muchas veces, en amenazas o atentados que he sufrido, en determinados momentos”.

Reflexionando sobre lo ocurrido en las redes sociales con la empresaria y la actriz, dobló la apuesta: “Es gente que siempre estuvo cómoda en esto de la información, por el hecho de haber tenido un padre afamado y haber tenido una persona que manejó el poder. Ellas de alguna manera también manejaron el poder y ahora se quedaron sin el Sumo Pontífice“.

Siguiendo esta línea, la panelista quiso indagar aún más:”¿Dalma y Gianinna han llamado para sacarte trabajos?”. Ante esta consulta inesperada, el periodista contó una delicada situación: “Eso ha pasado, no sé si ellas puntualmente. Muchas veces se manejan a través de intermediarios. En mi época en ´Intrusos´ recibí una amenaza de muerte. Pude averiguar el número y era de una socia de Claudia Villafañe, una socia que días anteriores se había comunicado para agraviarme. Esta persona era muy amiga de Dalma. Yo podría haber hecho una denuncia y no la hice. Acá se victimizan, me tratan de nefasto”.

Antes de finalizar la nota, Luis Ventura se burló, una vez más de las hijas de Maradona y Villafañe: “Armar toda esta horda… a lo mejor quieren entrar a `MasterChef´, la segunda temporada”. Y agregó: “Ellas están acostumbras a dramatizar todo, a magnificar, a no aceptar la mirada periodística, somos como la lacra, los que estamos en contra de ellas. No es así. Hay algo que se llama periodismo, ellas vivieron mucho tiempo del periodismo. La comida que comen es por la fama que le dio el periodismo a su padre, también”.