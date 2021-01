Cachete Sierra e Inbal Comedi, ganadores del “Cantando 2020”

Cachete Sierra y su compañera Inbal Comedi son los ganadores del “Cantando 2020” tras vencer a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, con el 53,2% de los votos a su favor. En la primera ronda, Cachete e Inbal cantaron “Satisfaction” de los Rolling Stones, mientras que Leiva y Lanzelotta optaron por el tema “Sola otra vez”, de Celine Dion. El jurado apostó esta vez por Braian y Leiva.

En el segundo turno, Ángela y Lanzelotta interpretaron “Una estúpida más”, de Pimpinela. Sus oponentes hicieron su presentación con “Vamos con las bandas”, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. A pesar de que Leiva se olvidó la letra, los jueces volvieron a apostar por su dupla, dejando el puntaje en 2 para ellos y 0 para Sierra y Comedi. La tercera apuesta de la noche por parte de Inbal y su compañero fue “La última lágrima”, de Memphis La Blusera.

Ángela y su par apostaron por “I Will always love you”, de Whitney Houston. En esta ocasión, Agustín e Inbal obtuvieron el voto del jurado, quedando el puntaje en 3 para Leiva y Brian y, 1 para Cachete y Comedi. Para cerrar el último programa del “Cantando 2020”, el ex Casi Ángeles y su pareja cantaron “Rock del gato”, mientras que sus adversarios se inclinaron por “Corazón partío”, de Alejandro Sanz. La balanza siguió a favor de Ángela y Lanzelotta, con 4-1.

La gala final de Cachete Sierra

El voto del público equivalente a 4 puntos era lo único que podía salvar a la pareja de Agustín Sierra e Inbal Comedi. Tras varios minutos de expectación, finalmente Ángel de Brito dio la primicia. La audiencia había salvado, por última vez, a la pareja, convirtiéndolos en ganadores. Hace un par de días, el actor argentino habló sobre lo lejana que veía la posibilidad de ganar el certamen y ahora está saboreando su victoria, junto a su compañera. “Estoy muy feliz, estamos en la final. Que pase lo que tenga que pasar”, expresó.

Y añadió: “No vamos a tener ninguna chance de ganar si no es por el voto del público, pero está bien si deciden votar cantantes profesionales. Esto es lo que tiene este certamen, que más allá de lo que uno haga la decisión la tiene el público. Estamos mega agradecidos. El cariño de verdad llega. Para nosotros es un cierre de año, de ciclo, por eso tanta emoción y todo”.