Conocé el rostro del nuevo novio de Tiziana Sabatini

Durante el año 2020, Tiziana Sabatini anunció su separación de su novio Lucas, con el que llevaba varios años. Ahora captó la atención de sus seguidores, tras presentar públicamente a su nuevo amor. La joven compartió diferentes imágenes junto a Joaquín Ezcurra, donde se les ve cariñosos en la playa. En la primera foto se los ve abrazados y en el resto muy acaramelados.

“Un mes”, posteó Tiziana, junto al emoticono de un corazón. Y agregó un tierno mensaje: “Te amo”. Por su lado, Joaquín también compartió una postal en su cuenta personal de Instagram, donde también se muestra muy enamorado de la hija de Ova y Catherine. Tanto Cathy, la mamá de Tiziana, como Oriana, la hermana, dieron like a su publicación en Instagram. El año 2020 fue difícil para la joven de 21 años, ya que varios integrantes de su familia y ella misma contrajeron Covid-19.

A pesar de que superaron la enfermedad sin mayores complicaciones, sufrieron muchos momentos de incertidumbre y tensión. Además, en medio de esta situación rompió su relación anterior. Sabatini y su exnovio habían pasado gran parte de la cuarentena juntos. Es por esto que su ruptura sorprendió a los seguidores de la hermana de la cantante. En una entrevista para Caras, la modelo confesó como vivió esos momentos de aislamiento y encierro: “La cuarentena va bien por suerte. Hay armonía en la casa”.

Y agregó: “Solo que con el pasar de los días se vuelve todo un poco repetitivo. En líneas generales igual estamos llevándola bien”. Una vez que ya se contagió de coronavirus, las declaraciones hacia sus fans no fueron tan alentadoras, ya que tuvieron que hacerle estudios para descartar una posible neumonía. Cuando Tiziana Sabatini se sintió mejor hizo un nuevo posteo en sus redes sociales para calmar la ansiedad de sus admiradores.

“Quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa. Ayer sí me llevaron al hospital para hacerme estudios, porque la médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía. Por suerte mis pulmones están bien, así que ya volví y estoy aislada, en casa, con mi familia. Gracias a todos los que se preocuparon”, cerró la argentina.