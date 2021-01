El drástico cambio de look que propuso Karina “La Princesita”

Karina “La Princesita” sorprendió a sus fans con un drástico cambio de look, en medio de una campaña publicitaria. La jurado del “Cantando 2020” lo hizo a través de un filtro para conocer la opinión de sus admiradores, para ver si estaban de acuerdo con el cambio. “Creo que voy con este color eh. ¿Qué dicen?”, les cuestionó Karina a sus fans, a través de sus historias de Instagram. ¿Finalmente cambiará su color de pelo?

Esta no es la única noticia que ronda a “La Princesita” esta semana, ya que, a pesar de ser los últimos días del “Cantando 2020”, Karina dio su opinión sobre sus eternas peleas con “La Bomba“. Gladys le dijo en vivo que quería saber la razón de su actitud hacia ella y la cantante no tardó en contestar. “Me interesa hablar con Karina… ¿Vos tenés conmigo algo feo en tu corazón? ¿Vos tenés un rencor hacia mi persona? Te lo pregunto de verdad, porque realmente para mi vos no sos eso. Yo hasta te diría que te tengo cariño”, preguntó Gladys “La Bomba Tucumana”.

A lo que la artista contestó: “¿Sabés qué me pasa? Veo un montón de personas pidiéndome a mí tener empatía cuando no la tuvieron conmigo. Sin embargo, no fui una mina que les pagué con la misma moneda y les falté el respeto, como ustedes si me lo faltaron a mí. Cada vez que yo doy una devolución vos te crees que estas por encima mío”. Mientras la ex de El Polaco estaba en el punto de mira por su relación con la participante, sorprendió a todos con una fuerte declaración que hizo en “Los Ángeles de la Mañana”.

Las noticias que rodean a Karina “La Princesita”

La joven argentina fue a “LAM” como invitada y una vez allí se abrió un debate sobre infidelidades, más específicamente se habló de cómo eran las infidelidades en el mundo del espectáculo. En un momento, Ángel de Brito le pregunta a sus compañeras si alguna vez engañaron a alguna de las parejas con las que habían estado, a lo que ellas respondieron de manera negativa. Sin embargo, Karina “La Princesita” tomó la palabra para afirmar que ella sí había sido infiel, pero que se arrepentía de ello.

“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, reveló la artista. Ante estas palabras, De Brito quiso indagar aún y le lanzó la pregunta de si su engaño se había debido a una venganza de parte de Karina a la pareja que tenía en ese momento. “La Princesita” contestó: “Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”.