El filoso mensaje de Alex Caniggia a Cachete Sierra tras ganar la final del “Cantando 2020”

Durante su paso por el “Cantando 2020”, Alex Caniggia tuvo enfrentamientos con diferentes figuras públicas en vivo. Una de ellas fue Cachete Sierra, el hoy campeón del reality, a quien acusó de acomodado en varias ocasiones. Desde ese momento, comenzó un ida y vuelta entre ambos que duró hasta la salida de Alex del concurso. Es por esto que, tras la final del show, el hermano de Charlotte utilizó las redes sociales para criticarlo públicamente.

“En el ‘Cantando’ ganó el gil acusado… Todos sabían que estaba acomodado. Yo me fui y el programa barato quedó abandonado… Por el rating, si ´MasterChef´ se los garchó… De parado”, lanzó, sin piedad el hijo de Claudio. Agustín aun no ha respondido a las picantes palabras del streamer. Sin embargo, Sierra no ha sido el único que ha estado en boca de todos por sus diferencias con Caniggia.

Oscar Mediavilla tiene, desde hace un largo tiempo, una disputa constante con el joven argentino y ha hablado sobre ella en La Once Diez: “El pibe canta bien. No tengo nada contra el pibe. Es de esos chicos que no tienen límites. Para estar en familia, en un horario part time, me parecía un poco subido de tono. No porque yo sea pacato, ni ahí, pero intenté decirle ‘loco, aflojá un poquito’. Las creencias que uno tiene, el respeto a los mayores, hay cosas que uno las tiene que aprender, y si vos no tenés filtro y todo te viene de arriba, no respetás a nadie”.

No obstante, aseguró que no es una persona que él invitaría a su casa, y matizó: “¿A cuántos vos no invitarías a tu casa comer?”. Alex Caniggia en cuanto se enteró de la nota de Oscar, hizo un profundo descargo en su cuenta en Twitter. Cuando Alex estuvo en el show, Mediavilla y él protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes de la edición, que siguió más allá del concurso, con varias interacciones en las redes sociales.

En ese momento, el hijo de Mariana publicó en sus redes una especie de cuadro comparativo entré el y Oscar, en el que lo destaca como “el marido” y “el productor” de Patricia Sosa. “Me puse a buscar a este hombre mayor en Google, a ver qué tan importante era, y me encontré con que el último hit que produjo fue hace más de 15 años”, fueron las palabras con las que acompañó las fotos.