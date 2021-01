Leticia Siciliani contó cómo se siente tras su expulsión de “MasterChef Celebrity”

La salida de Leticia Siciliani de “MasterChef Celebrity” fue una de las más polémicas del reality. Germán Martitegui le dijo, mirándola a ella y a Analía Franchín, una de las finalistas: “Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”.

En ese momento, tomó una decisión y se la hizo saber al jurado: “No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más. Que se quede Ana”. A pesar de que ya pasaron unos días y Franchín se posicionó como una de las finalistas para el programa del lunes, el público sigue pensando en la polémica salida de Siciliani y busca respuestas. Tanto es así, que uno de los seguidores de la actriz le preguntó a través de sus historias de Instagram por la situación.

“¿Te obligaron a dejarle el lugar a Analía?”, quiso saber uno de sus fans. A lo que respondió, sin filtros: “No me obligaron a dejarle el lugar a Analía. No me obligaron a irme, me quise ir yo. Es verdad que no me gustó estar en ese lugar, hubiese preferido que ellos me eliminaran. Pero tuve la oportunidad de irme y fui fiel a lo que sentía, y no me arrepiento para nada”. La intérprete de Nieves en “Esperanza Mía” siempre conserva un perfil bajo, tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación. Hace dos semanas, reveló el motivo.

En un diálogo con Ciudad Magazine expresó que ya no se muestra tanto en las redes sociales porque a su pareja no le gusta. “Estoy de novia, muy bien y en pareja. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, expuso la exparticipante del certamen de cocina.

Y añadió: “Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”. Además de comentar que no quiere exponer su relación con su pareja, Leticia habló de los planes de futuro que tienen: “Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser”.