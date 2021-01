¡Se reconciliaron! Moria Casán y Laurita Fernández firmaron la paz en la final del “Cantando 2020”

La relación entre Moria Casán y Laurita Fernández no comenzó precisamente bien en el año 2020. Moria empezó el certamen diciéndole a la conductora que solo era co-conductora, incluso en medio de uno de los programas, la vedette argentina amenazó con renunciar. Sin embargo, conforme pasó el tiempo fueron limando asperezas hasta que la rivalidad entre ambas desapareció para el día de la gran final.

Tras mostrar en pantalla un video homenajeando a los jurados, Casán tomó el micrófono para agradecer a todos los concursantes y la producción: “Fue un show hermoso, diferente a todo. Es la primera vez que soy titular de un ´Cantando´. Estos shows donde uno está desde el comienzo se va convirtiendo en una cosa que va haciéndose familiar y vas tomando empatía. Te da pena cuando alguien se va. Unas veces somos más rigurosas, y otras menos”.

Y agregó: “Empezamos a conocerlos y a entender todas las debilidades que se presentan acá. Así que desde mi lugar los respeto muchísimo. Me fascina todo lo que vi”. En el momento de mencionar a los conductores del show, la jurado hizo mención a su relación con Laurita: “Te quiero muchísimo Ángel. Lau también te aprendí a querer. Me costó”. A lo que la presentadora le respondió: “Lo mismo digo”.

La tregua de Moria Casán y Laurita Fernández

Moria quiso enfatizar más lo que había dicho y añadió: “No es que no te quería, pero lo quiero mucho a Federico Hoppe, entonces me dio cosita. Nos queremos mucho igual”. Con estas palabras, se dio por terminada la guerra entre ambas. La tregua, ¿será definitiva? Cabe recordar que no es la primera vez que la productora habla de su relación con Fernández, tras lo ocurrido en los inicios del reality.

Hace más de dos semanas ya expresó públicamente que la conductora se había ganado su respeto y que tenía un gran futuro por delante: “Querida Lau… que no te dije más co-co. Te digo Lau porque me parece que tenés un gran presente y vas a tener un gran futuro. Creo que el diminutivo ‘Laurita’ no te baja, vas a seguir haciendo cosas y en algún momento va a ser un Laura”.