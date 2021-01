Tucu López reveló detalles de su relación con Jimena Barón

Durante la cuarentena que desencadenó la pandemia del Covid-19, nació el amor entre Tucu López y Jimena Barón. Todo comenzó cuando el actor de “Sex” le escribió un mensaje privado en Instagram con el emoticono de un pulpo. Desde ese momento, viven una intensa historia de amor. Sin embargo, no se muestran mucho en las redes sociales, ya que Jimena lleva más de seis meses alejada de la esfera pública.

A pesar de los deseos de la cantante de conservar un perfil bajo, el reciente reestreno de “Sex” llevó a Catalina Dlugi a entrevistar a López para hablar sobre la obra donde trabaja y, de paso aprovechó para preguntarle por su pareja. “En la pandemia te enamoraste”, introdujo la periodista de La Once Diez. Tucu respondió: “Mi balance en ese aspecto es súper positivo. Con Jime nos hemos conocido y hemos construido algo que está muy lindo y disfrutamos los dos. Estamos muy felices. Para mí la pandemia estuvo muy bien”.

La artista y el locutor viven en casas separadas, pero aun así el argentino confesó que desea ser papá en el futuro si su noviazgo con Jimena Barón avanzaba como lo ha hecho hasta ahora: “A mí me dan ganas de ser papá. Tengo ganas de ser papá hace tiempo, pero, simplemente, con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Acá si todo fluye y es todo alegría, por supuesto que me gustaría ser papá y que Jime sea la mamá de mi hijo o hija”.

Además confesó en “Agarrate Catalina” que no es solo un deseo personal, sino que ya lo ha hablado con su compañera: “Jime ya es mamá, pero ese lugar es un lindo momento para una pareja que está bien. A mí me gustaría, tengo 40 años. Con ella charlamos de todo un poco, pero no es un proyecto a corto plazo”. Cabe recordar que la actriz tiene un hijo en común con su expareja, Daniel Osvaldo.

Cuando Barón y Tucu López comenzaron su relación, los fans de ella pensaron que se había reconciliado con Mauro Caiazza. En cuestión de días, Mauro salió a desmentir los rumores y dejó claro que no quería que volvieran a relacionarlo con su exnovia. Poco tiempo después, fue el propio conductor el que confirmó su noviazgo con la joven argentina: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”.