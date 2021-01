Alex Caniggia alardeó de su riqueza en las redes sociales: “Los pobres que se aburran”

Alex Caniggia volvió a hacer alarde su ostentación, a través de Twitter, red social que más utiliza: “Los pobres que se aburran, miran tele, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, sino sabés qué. Me compré unas nuevas bolsitas Dolce y dos de Prada, así que tranqui. Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo, la tengo así de grande, así que la tienen adentro y chúpenla”.

Y agregó, mientras mostraba las bolsas de todo lo que se había comprado: “Así que una bolsita, dos, tres, cuatro, cinco, dos para Luli, seis, siete, ocho, nueve. Una de estas, ven, vale lo que ustedes ganan en un año. Esto sólo lo podemos hacer Floyd Mayweather, mi amigo, mi bro, y yo nada más. Como soy de la high society y tengo dinero… Dolce Gabanna, Gucci y Prada yo siempre adquiero…”.

“Me voy a comprar un barats para mearlo por donde quiero… Así van sabiendo que soy el puto amo del mundo entero”, concluyó Alex, junto a los hashtags “El más pijudo”, “No Barats” y “High Society”. Este video sorprendió a sus seguidores, de quienes todavía no se conoce respuesta. Sin embargo, este polémico video no es la única noticia que ronda del mediático en las últimas horas.

Ayer, tras conocer el triunfo de Cachete Sierra en el “Cantando 2020”, donde tuvieron diferentes enfrentamientos, Caniggia dio su opinión y criticó duramente al actor: “En el ‘Cantando’ ganó el gil acusado… Todos sabían que estaba acomodado. Yo me fui y el programa barato quedó abandonado… Por el rating, si ´MasterChef´ se los garchó… De parado”. Agustín ignoró este filoso tweet.

En este contexto, Oscar Mediavilla también habló sobre sus diferencias con Alex Caniggia en una entrevista para La Once Diez: “El pibe canta bien. No tengo nada contra el pibe. Es de esos chicos que no tienen límites. Para estar en familia, en un horario part time, me parecía un poco subido de tono. No porque yo sea pacato, ni ahí, pero intenté decirle ‘loco, aflojá un poquito’. Las creencias que uno tiene, el respeto a los mayores, hay cosas que uno las tiene que aprender, y si vos no tenés filtro y todo te viene de arriba, no respetás a nadie”.