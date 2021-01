Descubrí la reacción Ángela Leiva tras perder en el “Cantando 2020”: “No paré de llorar en toda la noche

Ayer se vivió una gala intensa en la pista del “Cantando 2020” que tuvo como desenlace la victoria para la pareja de Cachete Sierra e Inbal Comedi, con la derrota de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Ambos dúos lo dieron todo en el estudio, a pesar de los nervios que manejaban. En una de las rondas, Ángela se confundió la letra de la canción, pero a pesar de eso consiguieron el voto del jurado.

Transcurrido ya un día de la gala final, Leiva se grabó un video en sus redes sociales para mostrar a sus fans cómo se sentía: “Acá estoy. Acabo de llegar a San Juan. Estoy sin dormir, mañana canto el himno acá en la final de la Copa Maradona y no quería dejar pasar más tiempo y agradecerles. Porque ayer no lo puede hacer porque estaba invadida por todos mis sentimientos”.

Y agregó: “No paré de llorar en toda la noche, lo notarán en mi cara. Se terminó un ciclo hermoso. Agradezco a ustedes por haber hecho tanto esfuerzo para bancarnos”. En su publicación, agradeció a todos los que formaron parte de esta hermosa etapa de su vida y nombró desde su coach a los productores. Mientras nombraba a todos, la joven dedicó unas emotivas palabras a Brian, quien fue su pareja de canto.

“Me llevo un amigo. Brai es un amor de persona, talentoso, buen compañero. Merecido ese lugar en la final”, se sinceró la figura pública. Para concluir su sentida filmación lanzó un saludo al público y destacó lo sensibilizada que se sintió, tras el apoyo recibido: “Se terminó un ciclo y eso es lo que me tiene tan conmocionada. Fue hermoso para mí estar en el cantando. Único e irrepetible porque todo lo que viene ahora va a ser distinto… Gracias, me alegra haber sido un granito de arena para que ustedes sean un poquito más felices ahí en casa”.

Sin embargo, su derrota en el show no ha sido la única primicia donde ha sido protagonista la cantante argentina esta semana. Durante una entrevista en Para Ti, Ángela Leiva reconoció que había vivido violencia psicológica por parte de una de sus exparejas: “El daño psicológico es algo muy difícil de erradicar. Aún todavía lucho con la memoria emotiva. Me generó falta de confianza en mí misma y en el resto. Es muy difícil, pero se puede salir. Recién en el 2018 me pude liberar de algún modo de todo eso”.