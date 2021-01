El misterioso mensaje de Andrea Rincón tras el escándalo con Cristaldo y su expareja: “Miente y algo quedará”

Hace semanas que circula el rumor de que Andrea Rincón y Jonatan Cristaldo están juntos. Lo que comenzó siendo un chisme sobre un posible romance acabó convirtiéndose en una pesadilla para Andrea, ya que recibió unos picantes audios de la ex del futbolista que se viralizaron tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación. En este contexto, la misma Rincón salió a desmentir su supuesto vínculo amoroso con Cristaldo.

“Che, si lo tenés ahí agarralo fuerte porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos. Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal. ¿No te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro? ¿Aparte, qué clase de feminista sos vos que salís con un golpeador? Me parece que a vos te gustan los problemas. ¿No?”, decía Morella de las Heras a la joven argentina en el mensaje que le mandó.

A pesar de que la modelo ya ha desmentido su romance con Jonatan tanto en “LAM”, como con Ciudad Magazine, el escándalo siguió su curso, a tal punto de que el mismo deportista se comunicó con la vedette para pedirle disculpas por lo sucedido. En este marco, la argentina lanzó un filoso mensaje en Twitter que sorprendió a sus fans: “Miente, miente y algo quedará… la misma historia de siempre”.

Estas fueron las palabras en las que defendió, de manera contundente, que su vinculación con Jonatan era mentira: “La verdad es que yo no tengo nada que ver con su marido ni quiero saber nada, le deseo lo mejor y que sea feliz. Pero que arregle las cosas con él, a mí sáquenme del medio. Yo no tengo nada que ver con Cristaldo, basta. Es como algo absurdo, ilógico a lo que no le encuentro sentido. Lo vi tres veces, hace muchísimo tiempo ¡y en una iglesia! Es todo muy loco”.

Incluso, para ponerle más énfasis a su discurso pidió públicamente que no se volviera a tocar el tema: “Pero por favor, le quiero poner un cierre a esto. Debería no contestar, pero por no contestar tantas veces me llevé tantas manchas y personas que dicen que estuvieron conmigo y no estuvieron, que la verdad es que me cansé. No estoy con él y ya no tengo ganas a esta altura de mi vida de que me hagan cartel con que estoy con alguien con quien no estoy. Estoy pasándola bien con mi familia. No vengan a opacar este momento de luz en mi vida”.