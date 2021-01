Pampita cumplió años y su marido le dedicó un tierno mensaje

Hoy cumple años Pampita, y la modelo decidió pasarlo junto a su familia en México. Por su parte, el empresario y marido de la conductora, Roberto García Moritán dedicó un tierno posteo a la bailarina por el día de su cumpleaños. “Te amo tanto”, escribió Moritán en una de sus historias de Instagram, donde se ve un recuerdo de la mamá de Bautista bailando divertida el día de su casamiento con Roberto.

Además de las historias, el diplomático realizó una publicación que captó todas las miradas: “Amor mío. Desde que nos conocimos los tiempos se desconstruyeron. Ya no existen los rápidos o lentos, tarde o temprano, ahora o después. Las cosas son en el momento adecuado. Los filósofos griegos lo llaman Kairós, momento determinado en el que algo importante pasa, o dicho más simple, las cosas son cuando tienen que ser. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias por hacerme tan feliz. ¡Feliz cumpleaños amor de mi vida!”.

Pampita cumplió 43 años y lo celebrará junto a Bautista, Benecio, Beltrán, Roberto García Moritán y sus hijos en Cancún. También estarán presentes su hermano, la novia de éste y los familiares del empresario. “Voy a festejar mi cumpleaños con nuestros hijos (los suyos y los de su esposo), mi hermano y la novia, mi tía, dos hermanos de Robert con sus hijos y amigos con hijos”, contó la presentadora de “Pampita Online” en “Esto no es Hollywood”.

Hace semanas que Carolina y su esposo están en foco de los medios, tras los recurrentes rumores de embarazo que los invaden. Allegados de la pareja han revelado a “LAM” cuál es el sexo del futuro bebé que espera la pareja. “Hoy viajan los hijos de Roberto y algunos amigos de la pareja para compartir el cumple de él y de Pampita en México. Las amigas ya le regalaron ropa de bebé de color…”, publicó Maite en su cuenta oficial de Twitter. El periodista Pampito dio un paso más allá y acotó: “Rosa”, a lo que Peñoñori asintió.

Durante su estancia en la Riviera Maya, PrimiciasYa se comunicó con la actriz para preguntarle sobre los chismes, y ella contestó: “Cuando tengamos algo para contar, lo vamos a contar nosotros. Gracias”. No es la primera vez que Ardohain sale a hablar de este tema en los medios. Previo a sus vacaciones, cuando aún era 2020, dio una nota para la revista “Gente”: “Este año seguro que no. Veremos el año que viene. Depende de Dios, no de nosotros”.