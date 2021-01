¡Explotó! Luis Ventura respondió con furia contra un seguidor que habló de su hijo

Hace semanas que Luis Ventura vive una intensa guerra mediática con Gianinna y Dalma Maradona en las redes sociales. Esta situación ha traído críticas más allá que las que comparten entre ellos, los seguidores de ambos bandos han comenzado a realizar ataques en ambas direcciones. En esta ocasión, uno de los fanáticos que siguen a Luis hizo un feroz comentario hacia el hijo menor del periodista y el conductor estalló con todo.

“Che, tan buen hombre sos, tan correcto. ¿Dónde está el hijo que tuviste hace unos años? Del pibe que tuviste con aquel gato”, fue el demoledor mensaje que dejó uno de los usuarios en su cuenta de Instagram. “¿Te acordás que en ´Intrusos´ una vez dijiste que querías que lo abortara? Tenés que tener memoria, en vez de hablar tanto de dos pibas y su madre. Vos no sos trigo limpio”, le escribieron, incisivos. Estas palabras provocaron la ira de ventura, quien no tardó en responder: “Mi hijo está con su familia, pedazo de imbécil, y está muy bien, por si no sabés”.

A principios del año 2020, Ventura mostró feliz la foto del primer día de jardín de su hijo: “Antoñito empezó las clases. ¡Adelante!”, posteó el presentador argentino en aquel momento. El cruce entre el periodista de espectáculos y uno de sus seguidores causó un gran revuelo y generó un gran debate en las redes sociales, por parte de otros internautas, que escribieron comentarios como éste: “Nadie habló mal del niño, solo brinde información como decís vos… Tendrías que tener tu vida muy limpia para antes hablar con tanta maldad y encima de mujeres”.

Los ida y vuelta en las redes de Luis Ventura

“Estás rozando mucho la violencia hacia la mujer. Mírate a un espejo cada vez que hablas, cada vez que descubrís un supuesto hijo de Maradona con el placer que lo haces, todo eso habla muy mal de vos. Yo quisiera saber qué dijeron tus hijos y Estelita cuando te apreció un hijo extra matrimonial. No le quieras exigir a los demás lo que vos tampoco hiciste”, lanzó otro usuario de Instagram al panelista de América TV.

“También un día lo negaste, Luis, y dijiste barbaridades y la ligó Marcela Tauro que te decía ‘pará, Luis, pará’ y después te enojaste con ella. Soy fan del programa y lo vi siempre a Intrusos y ese día lo vi y te escuché muy bien. Comprendo de que estabas nervioso y se venía todo abajo, pero hay que hacerse cargo del pasado y no culpar a los demás. Quiero decirte que no juzgo tu vida y te sigo viendo ahora en ´Fantino´ y otros programas, pero es como Maradona la culpa es de los otros. Te deseo lo mejor y para tu hijo un beso grande”, aseguró otra seguidora Luis Ventura.