Flavio Mendoza se mostró en desacuerdo con las medidas preventivas: “No lo voy a permitir”

Flavio Mendoza criticó fuertemente las medidas del gobierno frente a la pandemia del Covid-19 y se declaró en contra en una entrevista para La Once Diez: “Si nos tenemos que guardar para una segunda ola no lo voy a permitir, porque quiero que sea igual para todos. Hoy el teatro, el circo, vas a ver un espectáculo de una hora y media con todos los protocolos, distancia, con barbijo, se puede hacer. Hay que caerle a los que hacen las cosas mal, como las fiestas clandestinas”.

Y agregó: “Siento que se puede convivir con el virus. Fue muy duro. Me pegó fuerte eso de que la gente no tenía para comer. Fue algo dramático lo que vivimos y seguimos viviendo porque no se terminó, pero se abrieron un poco más las cosas”. Para concluir el diálogo, el bailarín habló sobre la dura temporada que viven muchos de sus conocidos: “Estoy haciendo un año más social para todos. Me hace bien. En este momento tenemos que ser solidarios todos con todos. Hay espectáculos que se están levantando porque no hay gente”.

Actualmente, el actor está llevando adelante una obra “Un estreno o un velorio”. Sin embargo, el fin de semana pasado tuvo que suspenderse, tras conocerse un caso de Covid-19 positivo de uno de sus integrantes. Cuando en noviembre de 2020 se anunció que ya se podía retomar la actividad teatral, Flavio fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse a favor de esta nueva salida.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el coreógrafo expresó: “Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro, circo o cualquier tipo de show con protocolo. No nos perjudiquen más. Actúen con lo que hacen las cosas mal, fiestas clandestinas, velorios con miles de personas, pañuelo verde, azul, etc. No jodan más”. Desde entonces, Flavio Mendoza ha seguido fiel a su pensamiento, el cual defiende con firmeza hasta el día de hoy.

Mendoza es uno de los productores que más ha trabajado, durante los meses de la cuarentena para conseguir la apertura de los teatros. En cuanto arrancó la temporada anunció que iba a realizar tres obras en simultáneo y que para poder solventar los gastos tuvo que alquilar su casa de Villa Carlos Paz. “Había que apoyar la temporada en este lugar que tanto me dio. Carlos Paz me cambió la vida. Y tampoco podía dejar lo de Buenos Aires, después de luchar tanto para reabrir el teatro”, comentó en “Informados de todo”.