Paula Chaves se sinceró sobre su posición ante el aborto

El aborto se legalizó en la Argentina tras muchos años de lucha feminista. A partir de ahora las mujeres del país podrán decidir continuar o no con su embarazo de forma segura, legal y gratuita. Este tema ha generado mucho debate y disputas entre muchas de las figuras públicas del mundo del espectáculo, que han querido dar su opinión. En esta ocasión, Paula Chaves se pronunció sobre qué postura adopta ella frente al aborto.

Chaves está a favor de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y ha explicado el por qué. Junto a una foto con su hija Filipa, la presentadora remarcó, a través de sus redes sociales, que a partir de ahora las mujeres argentinas vivirán en una sociedad más libre. “Muchas me preguntaron y me dijeron que les parecía ilógico mi pensamiento. Porque yo apoyaba la ley del aborto y también defendía el nacimiento respetado de los bebés. No tiene que ver una cosa con la otra. El aborto existe hace años y va a seguir existiendo. La ley es para que ninguna mujer muera en la clandestinidad”, expuso.

Además, contó a sus seguidores una charla que tuvo con su hija mayor sobre el tema del momento: “Oli me pregunto si yo era verde o celeste, y qué significaba. Me limité a decirle que era verde porque estaba a favor de que todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos de forma segura. Y se ve que mi respuesta la conformó. Empatía. Existió, existe y va a seguir existiendo siempre. Pero la mujer que decidió interrumpir su embarazo lo hará sí o sí. De la forma que sea. Con esta ley podrá hacerlo en un lugar seguro y sin tener que morir en lo clandestino”.

La experiencia de Paula Chaves

Paula Chaves cerró su postura refiriéndose con ironía a todas aquellas mujeres que están en contra del aborto, llevan el pañuelo celeste y se llaman a sí mismas “provida”: “Soy provida”. Hace tan solo una semanas, la conductora de “Bake Off” hizo una importante confesión en “Podemos Hablar”, donde hablaba de la importancia de la figura materna y cómo había vivido ella la ausencia de la suya.

“Hoy siendo madre puedo entender. Todo eso que en su momento a mí me enojó un montón, hoy me doy cuenta… Una mamá deja un montón de cosas por sus hijos, entrega su vida entera y si no tenés algo propio, algo que te mantenga viva en proyectar… Ella se había aferrado mucho a mi papá y cuando te separás, creés que no hay más nada”, cerró Chaves, tras contar que su mamá fue ingresada en el psiquiátrico, cuando ella estaba aún embarazada de su último hijo, Baltazar.