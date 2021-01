Wanda Nara dejó un esperanzador mensaje a sus fans

Wanda Nara disfrutó de los días nevados en París y además lo compartió, a través de postales, con sus 7.3 millones de seguidores. “Siempre soñé con conocer esta ciudad, pero jamás hubiera ni siquiera imaginado el poder vivir aquí… nunca dejen de soñar”, lanzó Wanda a sus fans, junto a una increíble imagen donde se la ve posando con la Torre Eiffel de fondo. “Cuando pensaba que París no podía ser más hermoso amaneció así y salí con muchas ganas a pasear”, añadió la esposa de Icardi, junto con otras imágenes.

Las románticas fotos parisinas de la modelo obtuvieron más de 200 mil likes y se llenaron de comentarios de sus fanáticos. Nara no se limitó a postear, sino que también pobló sus historias de Instagram con retratos de su madre paseando por la avenida Champs Elysees, frente a la catedral de Notre Dame y varias fotografías de sus hijos disfrutando en la nieve, corriendo y jugando.

Hace unos días, Wanda sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, donde se cortó el pelo por debajo de los hombros. Además de esta repentina variación, la hermana de Zaira asombró a todos cuando salió de comprar y adquirió ropa de liquidación. “Shopping en París. Me considero fanática de las compras online… pero una vez cada tanto paso a ver qué me falta en mi vestidor”, compartió la mediática.

El estilo de vida de Wanda Nara

Entre las prendas que eligió la ostentosa rubia no se encontraban marcas reconocidas como Versace, Gucci o Balenciaga, como las que acostumbra a lucir, sino que escogió un suéter amarillo y una campera motoquera que la tienda vendía por 69,95€ en su página web, precio sorpresivamente menor al de cualquiera de las marcas de lujo que viste la argentina en su día a día.

Este hecho fue desconcertante para sus admiradores, ya que hace menos de un mes, el día de Navidad, la misma Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram lo feliz que estaba de recibir un lujoso regalo de su marido, el futbolista Mauro Icardi. Este obsequio era una cartera de la marca Hermès, valorado por miles de dólares. Además, la conductora se refirió a un armario que tiene en su casa, donde colecciona bolsos de marcas renombradas a nivel internacional y con valores similares.