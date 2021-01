Zulma Faiad reveló que Cris Morena la echó de “Floricienta”: “La patrona me castigó”

Cuando comenzó la cuarentena, Telefe decidió volver a emitir la legendaria serie de Cris Morena, “Floricienta“. Esta noticia volvió locos a los fanáticos de la tira, que enseguida comenzaron a hacer posteos sobre la serie. Zulma Faiad, quien interpretó al personaje de Titina en la primera temporada, habló sobre cómo terminó su relación con Cris tras salir de la historia.

Tras 15 años del emotivo capítulo final, Zulma sorprendió a sus seguidores al contar el motivo real por el que ya no salió más su personaje. Según sus propias palabras “la fueron” de la telenovela, y por eso no estuvo en la segunda temporada. Lejos de dejarlo ahí, acusó a la empresaria de ser la responsable de este hecho. Ante la pregunta de sus fans, la actriz lanzó unas filosas palabras sobre los motivos por los que Faiad abandonó el estudio: “Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de dar por terminado el contrato de ‘Floricienta‘?”.

Y agregó: “Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo tres días y la patrona me castigo. Si tengo una gran virtud es mi honestidad. Quiero aclarar. No soy rencorosa. pero sí memoria me sobra porque lloré mucho. Nunca lo quise contestar, pero el tiempo todo lo cura. ¡Besotes! No me fui, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón”. ¿Contestará Cris Morena a tales acusaciones?

Otro miembro del elenco que también salió repentinamente y sorprendió a todos fue Juan Gil Navarro. En el año 2005 hubo muchas especulaciones sobre las posibles razones que habrían llevado a su desvinculación laboral con la productora. Sin embargo, él mismo aclaró que tenía otros proyectos laborales y acordó su salida de la producción, incluyendo los cambios de guion correspondientes.

El célebre programa que continúa con televidentes fieles se emite de lunes a viernes, a las 18, por Telefe. En él trabajan figuras públicas tan relevantes como Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro, Fabio Di Tomaso, Benjamín Rojas, Lali Espósito, Zulma Faiad, Graciela Stefani e Isabel Macedo.