Antofagasta de la Sierra: remedios caseros más vigente que nunca, no hay medicamentos en el hospital

Al final llegó el medico a Antofagasta de la Sierra pero no hay remedios para los pacientes. El hospital no tiene medicamentos y la única farmacia es de la OSEP, funciona en un sucucho al lado de la municipalidad pero no tiene ni aspirinas. Como consecuencia la gente no va al hospital o directamente apela a los remedios caseros para curarse. Sin embargo, sacan litio desde hace dos décadas en la Puna y ahora se anunció que tendrá vinos de altura.



“Después de mucho insistir y llamar la atención de las autoridades, vino para Antofagasta de la Sierra un médico de apellido Reinoso” pero “los padres no llevan a sus hijos al hospital por falta de insumos, no hay medicamentos así que decidieron no asistir ya ni a controles”, dice un vecino antofagasteño en un mensaje enviado a El Aconquija contando la dura realidad de uno de los departamentos más ricos de Catamarca.



“No hay ni aspirinetas. Hay un cuadro de diarrea y vómito pero los padres no llevan a los hijos al hospital porque faltan los insumos, no hay medicamentos así que los papás buscan la solución en los remedios caseros”, aseguran los vecinos reclamando que la solución sanitaria en medio de una pandemia es considerar tanto el recurso humano como el recurso material. Afirman que, no puede ser que la solución sea cargar enfermos en la ambulancia para derivarlos a Belén o SFVC.



“El Dr Erwin Reinoso es el último director del hospital de Antofagasta de la Sierra pero se encontró con una pobreza absoluta en materia de insumos para poder prestar un buen servicio en el único nosocomio del pueblo”, señalan los vecinos a El Aconquija aclarando que destacan la tarea del personal del hospital que “hace lo que puede con lo que tiene”. La cuestión es que, si no falta el médico, faltan los insumos. Siempre falta algo para tener calidad en la salud pública.



El doctor Reinoso está hace apenas algunas semanas en Antofagasta. Se hizo cargo del hospital pero falta mucho para mejorar. Para peor, en la Puna están con clases presenciales. Si no hay remedios para cuadros simples, menos para casos más graves. Sin farmacias privadas donde ir a comprar la única existente es de la OSEP pero los pocos estantes que hay están casi vacíos. Con este contexto es necesario mayor participación del Gobierno municipal y provincial pero al parecer no conocen la realidad del pueblo (o no les importa) por eso los anuncios pasan por otro lado en plena pandemia (vinos de altura y/o acueducto).