La interna de la UCR de Catamarca no llegó a un acuerdo y llevará sus diferencias a la Justicia

(Por Diego Nofal ) La interna de la UCR de Catamarca se dirimirá en la Justicia, luego de que les resultara imposible llegar a un acuerdo. La Junta Electoral del partido resolvió no oficializar la lista Renovación Radical al considerar que no cumplió con los requisitos exigidos por la Carta Orgánica. Se consideró que no cumplió con la condición de integrar lista completa en diez departamentos. Ahora, otra vez los integrantes del radicalismo llevaron sus diferencias ante la Justicia, ya que, ellos desde el consenso fueron incapaces de resolver el problema que hoy los enfrenta de nuevo.

Uno de los abogados de Renovación Radical, Ezequiel Stern, consideró que la Junta Electoral fue funcional a la presentación que realizó la alianza Compromiso Radical. “La decisión se basa en la interpretación de que para presentar lista completa hay que completar el departamento y los distritos. Tampoco nos admitieron las listas de unidad en el interior en una clara violación a la voluntad política de los correligionarios del interior. No les importó nada”, sostuvo.

“Les hicieron lugar a todo lo planteado por Compromiso Radical”, agregó el profesional y adelantó que además presentarán la apelación en la Junta Electoral, deberá elevar toda la documentación al juez federal, Miguel Ángel Contreras, quien ya se expidió en la interna de 2018. Por otra parte, se supo que la interna radical fue convocada para el 7 de febrero, pero por ahora quedará suspendida hasta que resuelva el magistrado.

Conocida la decisión de la Junta Electoral, referentes de Renovación Radical, que proponía a Ricardo del Pino como candidato a presidente, se expresaron a través de las redes sociales. Según trascendió, podrían movilizarse hoy la sede de la UCR de Catamarca para reclamar por mayor democracia interna. Los problemas que el radicalismo son los mismos de siempre, aunque ahora también deben enfrenar denuncias por abuso sexual dentro del partido, como ocurre con Roberto Gómez, quién ya renunció a su cargo de Presidente del Comité Capitalino.

“Asuman el rol de ser los defensores de la falta de democracia en el Partido y del discurso único con las puertas cerradas de los comités. No disfracen con una amañada legalidad el rechazo al que piensa diferente, a las mujeres que cuestionan, a los dirigentes del interior que reclaman mejor representatividad a la participación del afiliado, del militante, del dirigente, en las cuestiones propias de la UCR”, expresó Luis Rodríguez, dirigente de la línea Raúl Alfonsín.