¡Sin filtros! Jujuy Jiménez reveló el motivo por el que se separó de Jerónimo del Carril

En noviembre de 2020, Jujuy Jiménez presentó al polista Jerónimo del Carril en las redes sociales. Su relación comenzó de manera muy íntima, pero con el pasar de las semanas se fue haciendo cada vez más sólida y pública. Tanto es así, que en diciembre, la mediática fue con la familia de él a seguir el Campeonato Argentino Abierto de Polo, donde competía. No obstante, cuando parecía que comenzaba a hacerse más serio su noviazgo, anunciaron su separación.

Según la modelo estaban en una etapa de conocerse y aun no tenían el título oficial de “novios”. “Soy de vivir mucho el hoy y ahora estoy soltera, más focalizada en el trabajo y sin el compromiso de una relación. Dejo que la vida me sorprenda”, expresó Jujuy en un diálogo con la revista Caras. Y añadió: “Él se está yendo a jugar tres meses a Dubai y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo”.

Por otro lado, la actriz argentina hizo énfasis en lo corto que había sido su vínculo amoroso y al título que no tuvo: “ A veces me cuestiono tanta formalidad. Son situaciones que le pasan a muchas personas. A más de una que esté leyendo esto le pasó de estar conociendo a alguien y no por eso tiene la obligación de decir: ´Sí, es mi novio´. Hay que ir viendo, la vida es una sola y hay que aprovechar el tiempo con las personas lindas que se te van cruzando”.

Para finalizar su discurso, Jujuy Jiménez expuso que uno de los motivos que influyeron en su decisión fue su diferencia de edad. Jiménez tiene 29 años y Jerónimo 24: “Al principio tenía prejuicios, pero después te das cuenta que la edad no es todo. Sí hay situaciones o momentos en que la diferencia de edad se puede llegar a notar. Cuando decís ´una ya lo vivió y a él todavía le falta vivirlo´”.

Y agregó: “Las personas que se nos cruzan en el camino son para dejarnos aprendizajes o, por lo menos las que yo elijo para vincularme, y para abrir más el corazón, como lo hice con Jero”. Cabe recordar que durante la cuarentena Sofía y Juan Martín del Potro terminaron su relación y fue, tiempo después cuando anunciaba su vínculo con Del Carril. Tras este breve tiempo que pasaron juntos, a principios de enero de este años la joven argentina confirmó que volvía a estar soltera.