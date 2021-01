¡Sin filtros! Damián Betular confesó a quién le costó menos eliminar en “MasterChef”

La final del famoso concurso de cocina llega este lunes. En ella se disputaran el título de ganadora, Claudia Villafañe y Analía Franchín. En este marco, los televidentes están atentos a lo que ocurrirá en la gala de mañana, pero también le surgen dudas sobre situaciones pasadas. Bajo estas preguntas que aún no tienen respuesta, Damián Betular reveló algo que todos querían saber. El jurado de “MasterChef Celebrity” fue invitado a “Flor de Equipo” y contó a qué participante le costó menos despedir, y el nombre que delató fue Nacho Sureda.

“¿Menos? Uy. Qué difícil. Y bueno, la salida que menos lamentás es la del que se va primero. ¿Por qué? Porque no tenés tanta afinidad. Sí, Nacho Sureda”, confesó el reconocido cocinero argentino. Sin filtro alguno, el pastelero explicó que Nacho fue el primer eliminado del reality, por lo que con el que menos tiempo pasó y menos afinidad llegó a sentir. Cabe destacar que, durante el show, Betular tuvo fuertes cruces con su compañero de jurado, Germán Martitegui.

Hace menos de una semana, el chef y su par protagonizaron un inesperado cruce en vivo que sorprendió a todos los participantes y televidentes del programa. Todo comenzó cuando aplicaron la prueba de la semifinal, donde participaban Claudia Villafañe, El Polaco y Analía Franchín. Cuando llegó el momento de que los jueces revisaran y juzgaran los platos, se enfrentaron, sin dejarse nada por decir.

Lo que disparó la rivalidad entre ellos fue la dificultad que encontró la exmujer de Diego Maradona con los ingredientes para su ceviche. En ese momentos, ambos comenzaron a darle posibles opciones para un plato exquisito. Sin embargo, Martitegui menospreció una sugerencia de Damián Betular: “No, eso no”. A lo que el pastelero insistió y Germán volvió a contraatacar: “Bueno esto es culpa de él”.

Lejos de dejar el tema ahí, siguieron con la disputa por enseñarle a la empresaria. “Hacelo lento, porque esto no es pastelería, es cocina”, lanzó Martitegui. Ante este comentario, Betular redobló la apuesta: “Mal no me ha ido haciéndolo así”. Sin dar vueltas, Germán le retrucó: “Te podría haber ido mejor”. Esta última frase dejó una tensión más que aparente en el estudio, ya que hace tiempo atrás, Damián Betular se postuló para trabajar en el restaurante de Martitegui y este lo desestimó.