UCR Catamarca: las internas quedarán en manos de la Justicia

El pasado sábado la Junta Electoral de la UCR Catamarca dispuso no oficializar la lista Renovación Radical (CPR- Raúl Alfonsín). Esta decisión fue tomada debido a que no se lograron completar los requisitos exigidos por la Carta Orgánica. Uno de ellos fue no cumplimentar la condición de integrar lista completa en diez departamentos. Por esta razón, los dirigentes de esta línea harán una presentación en la Justicia. De esta manera, el partido radical continúa inmerso, como hace semanas, en una polémica sin fin.

“La decisión se basa en la interpretación de que para presentar lista completa hay que completar el departamento y los distritos”, expresó Ezequiel Stern en diálogo con la prensa. Uno de los abogados de Renovación Radical sostuvo que “no les importo nada” al afirmar que realizaron una “clara violación a la voluntad política de los correligionarios del interior”. Además, consideró que la Junta Electoral de la UCR Catamarca fue funcional a la presentación que realizó la alianza Compromiso Radical.

Ante esta última acusación el letrado afirmó que la decisión de la junta es un “copy-paste” de la impugnación que presentó la otra alianza. De esta manera, concluyó en que “les hicieron lugar a todo lo planteado por Compromiso Radical”. La interna de la UCR de Catamarca desencadenó que se eleve toda la documentación pertinente al juez federal, Miguel Ángel Contreras. El mismo ya trabajó sobre los comicios del partido en el 2018.

El descargo de la Renovación Radical

En redes sociales referentes de la Renovación Radical expresaron: “No disfracen con una amañada legalidad el rechazo al que piensa diferente, a las mujeres que cuestionan, a los dirigentes del interior que reclaman mejor representatividad”. Siguiendo la línea del reclamo, podrían movilizarse hoy al partido para reclamar por mayor democracia interna.

“Asuman el rol de ser los defensores de la falta de democracia en el Partido y del discurso único con las puertas cerradas de los comités”, señaló Luis Rodríguez, dirigente de la línea Raúl Alfonsín. Las palabras del militante fueron duras de inicio a fin del texto. De esta manera acusó que “son los militantes de una dictadura partidaria autocrática que estafa a cientos de radicales a lo largo y ancho de la provincia”.