¿Cómo se sintió Analía Franchín ante la final de “MasterChef Celebrity”?

Ayer tuvo lugar la final del célebre programa “MasterChef Celebrity”. Sin embargo, la filmación se realizó a finales de diciembre, por lo que las participantes vieron la final desde su casa, sabiendo de antemano el veredicto final. La victoria se la llevó Claudia Villafañe, ex de Diego Maradona, lo que dejó a Analía Franchín en el segundo puesto. La periodista contó que estaba tan nerviosa por la final que necesitó ayuda para dormir mejor.

“Hice el vivo con Marcelo Polino y después tenía que contestar tantos mensajes de gente amorosa que te escribe. Me bañé, me saqué el maquillaje y todo y dije ‘yo hoy me clavo dos gotas de rivo’”, contó en “Cortá por Lozano”, haciendo referencia a un Instagram Live que realizó con Marcelo, una vez que se emitió la esperada final del certamen de cocina en la pantalla de Telefe.

“Venía sin dormir todas las noches con mucho nivel de ansiedad y después de un programa tan arriba dije ‘chau, no me duermo nunca más’. Así y todo me dormí dos y pico. Me clave dos gotitas y listo”, se sinceró, mientras que Vero Lozano, amiga íntima de la panelista, hizo una aclaración: “Igual Analía tiene problemas ‘de dormida’, pero eso es para otro espectáculo”.

Analía Franchín y “MasterChef”

No es la primera vez que Analía Franchín sorprende a sus fans con declaraciones asombrosas. A días de la final, dijo en el show que una vez tenía pensado casarse con el que era su pareja y ese deseo nunca llegó a concretarse. Todo comenzó cuando la argentina dijo que se sentía tan nerviosa por el último programa como “si estuviese en el altar”, haciendo referencia a una situación del pasado.

Ante esta frase, Santiago del Moro disparó, sin dar vueltas: “Ana, vos te estuviste por casar, y pensabas entrar a tu boda en un elefante”. A lo que Analía, dijo para sorpresa de todos: “Ay, sí. Pero suspendí todo porque me dio miedo”. ¿Quién será el exprometido de la finalista de “MasterChef Celebrity”?