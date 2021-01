Coronavirus en Catamarca: los diputados Tiago Puente y Natalia Saseta dieron positivo

El diputado Tiago Puente anunció a través de sus redes sociales que es otro de los positivos de coronavirus en Catamarca. “Hoy volví de Córdoba, donde estuve 5 días. Como tuve dolor de cabeza decidí hisoparme y el resultado dio positivo. Estoy bien, ya en casa y cumpliendo con los cuidados correspondientes. Ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, indicó.

Ayer la diputada Natalia Saseta publicó en Facebook que al volver de sus vacaciones en Córdoba se realizó un hisopado que dio positivo. “Me encuentro bien, haciendo el aislamiento en casa y llevando a cabo todos los cuidados correspondientes. Nos cuidemos entre todos”, expresó. La representante de Juntos por el Cambio aclaró que al llegar a la provincia fue directo al Hospital Malbrán a aclarar la situación.

“Quiero aclarar a los medios de comunicación que el test rápido me lo hice en Córdoba. Luego ingresé a Catamarca avisando previamente mi situación por lo que fui directo al Hospital Malbrán. Ahí hice una declaración jurada y me escoltaron hasta mi domicilio. Cuando hablé con el personal del COE, me manifestaron que por el tiempo de los síntomas al virus lo contraje en Catamarca”, aclaró Natalia Saseta.

La infectada por coronavirus en Catamarca se “lamentó” de cómo se distorsiona la información y se produce un juego mediático innecesario. “Se trata de mi salud y seguramente hay mucha gente en mi situación, a todos ellos les deseo una pronta recuperación y mucha fuerza. Gracias al personal del COE y las autoridades del Ministerio de Seguridad que nos trataron muy bien”, finalizó.

Ángel Agüero otro positivo de coronavirus en Catamarca

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, informó que Ángel Agüero dio positivo de coronavirus en Catamarca. Horas antes de la publicación del mandatario, el jefe de la fuerza provincial fue sometido a un testeo de antígenos que confirmó el diagnóstico. En las últimas semanas los casos de Covid-19 se incrementaron notoriamente en la provincia. Por este motivo, diferentes funcionarios tuvieron que someterse al test.