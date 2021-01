Dalma Maradona se negó a participar en la segunda edición de “MasterChef Celebrity”

Claudia Villafañe se declaró anoche ganadora del célebre certamen de cocina “MasterChef Celebrity”. En la gran final del show, la acompañaron Gianinna y Dalma Maradona, sus hijas en común con el fallecido futbolista Diego Maradona. Tras ser presentadas en el reality, las Maradona contaban como vieron a su mamá durante toda la competencia. “Realmente lo dejó todo. Sé que está muy nerviosa, y nosotros también. Lo mejor para las dos, que sea una noche linda”, les deseó a las participantes la hija mayor de Villafañe.

Por otro lado, Gianinna manifestó: “Nos cocina, no todos estos platos que hace acá, pero bien”. En este contexto, la producción del concurso convocó a Dalma para formar parte de la segunda edición de “MasterChef”, a lo que la hija mayor de Villafañe respondió de forma negativa. A través de su cuenta oficial de Twitter, la joven argentina explicó por qué le dijo que no al certamen culinario.

“Me invitaron, pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada. No me quiero exponer”, publicó junto el emoticono de un corazón partido, haciendo alusión a la reciente muerte de su papá. Con el trofeo de ganadora en la mano, Claudia Villafañe también hizo referencia a su exmarido: “Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá, Roma, que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está”.

Hace menos de una semana que el famoso periodista Luis Ventura acusaba a las hermanas Maradona de armar un escándalo mediático con él, solo para entrar al concurso que Dalma rechazó: “Armar toda esta horda… a lo mejor quieren entrar a `MasterChef´, la segunda temporada. Ellas están acostumbras a dramatizar todo, a magnificar, a no aceptar la mirada periodística, somos como la lacra, los que estamos en contra de ellas. No es así. Hay algo que se llama periodismo, ellas vivieron mucho tiempo del periodismo. La comida que comen es por la fama que le dio el periodismo a su padre, también”.

El panelista no solo expuso que buscaban fama, sino que también aseguró en “LAM” que habían llamado para sacarle trabajos: “Eso ha pasado, no sé si ellas puntualmente. Muchas veces se manejan a través de intermediarios. En mi época en ´Intrusos´ recibí una amenaza de muerte. Pude averiguar el número y era de una socia de Claudia Villafañe, una socia que días anteriores se había comunicado para agraviarme. Esta persona era muy amiga de Dalma. Yo podría haber hecho una denuncia y no la hice. Acá se victimizan, me tratan de nefasto”.